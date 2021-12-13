Привез из Карпат 35 лет назад: мужчина, подаривший Львову праздничную елку, рассказал историю дерева

Привез из Карпат 35 лет назад: мужчина, подаривший Львову праздничную елку, рассказал историю дерева

Елку во Львове украсят в аутентичном стиле.

В центре Львова уже установили главную елку. Дереву 35 лет, его подарил городу 85-летний житель села Оброшино Львовской области.

Об этом 13 декабря говорится в сюжете ТСН.19:30.

Новогоднюю елку Львову подарил 85-летний житель села Оброшино Василий Козленко. Мужчина рассказал, что 35 лет назад автобусом привез дерево из Карпат и посадил у себя во дворе. Однако из-за размеров мужчина опасался, что елка может упасть во время непогоды на дом, а потому по случаю праздника подарил дерево Львову.

Более 5 часов понадобилось коммунальщикам, чтобы срезать и привезти во Львов главное новогоднее дерево

"Откровенно говоря, будет немного в первые дни ее не хватать, потому что 35 лет во дворе простояла", — говорит Василий Козленко.

Чтобы срезать огромную елку и доставить ее во Львов, коммунальщикам понадобилось 5 часов.

Будут украшать елку в аутентичном стиле с гуцульскими соломенными пауками. А торжественно зажгут огни на новогоднем дереве в пятницу 17 декабря.

Напомним:

Во Львов в понедельник, 13 декабря, в сопровождении патрульной полиции привезли новогоднюю елку, которая будет стоять на проспекте Свободы.

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