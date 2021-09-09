Привилегии для вакцинированных: Кузин рассказал, что Кабмин планирует изменить карантинные нормы

По словам Кузина, нужно соблюдать баланс между защитой населения от коронавируса и его благополучием.

В случае введения нового локдауна в Украине, для вакцинированных людей будут определены некоторые привилегии.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин 9 сентября в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

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"Следуя практике развитых стран, правительство предлагает приблизить качество жизни вакцинированного населения к привычному. И сейчас мы работаем именно на опережение", — сказал Кузин.

По его словам, все министерства работают над изменениями в карантинных норм. Главный санврач подчеркнул, что нужно соблюдать баланс между защитой населения от коронавируса и его благополучием.

"Это даст возможность работать отдельным сферам экономики даже в период локдауна, не создавая при этом чрезмерную нагрузку на систему здравоохранения", — говорит он

Так, изменения в действующие правила, которые сейчас разрабатываются, предусматривают внедрение двух видов сертификатов: международных и внутренних. Эти сертификаты будут документами, удостоверяющими получение количества доз вакцины.

"Предполагается, что большинство ограничений, которые будут в "желтом" и "красном" уровне эпидемической опасности, не будут применяться для вакцинированных. При этом для "желтого" уровня будет достаточно даже одной дозы вакцины, а уж для "красного" уровня нужен будет полный курс прививок. Надеемся, что в ближайшее время сможем представить такие изменения, но только когда постановление вступит в силу. А это семь дней со дня его рассмотрения в правительстве", — подытожил главный государственный санитарный врач.

Игорь Кузин обьяснил, предусмотрены ли преимущества при ухудшении эпидситуации для вакцинированных

Ранее сообщалось, что с понедельника, 13 сентября, в Украине могут ввести "желтый" уровень, а в регионах, где наихудшие показатели по коронавирусу, карантин могут усилить еще больше.

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