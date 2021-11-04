Привиты и беременны: почему врачи призывают женщин в положении вакцинироваться против COVID-19

Привиты и беременны: почему врачи призывают женщин в положении вакцинироваться против COVID-19

Когда женщина испытывает кислородную недостаточность, так же в утробе задыхается ребенок.

Почти три сотни беременных госпитализированы с коронавирусом в Украине в настоящее время. 20% из них в тяжелом состоянии – врачи одновременно борются за жизнь матери и ребенка. Врачи призывают женщин в положении прививаться. Однако в ответ слышат мифы, что прививка может привести к бесплодию или инфицировать малыша.

О том, удается ли медикам убедить женщин, что несут ответственность за две жизни — вакцинироваться от коронвавируса — 4 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Акушерка Киевского роддома №3 Оксана Белько говорит, сейчас на каждом приеме отвечает на десятки одинаковых вопросов от беременных женщин по поводу вакцинации.

"Прежде всего, беременная боится за жизнь своего ребенка, вирус новый, вирус быстро мутирует. На то они и люди — у них страх, но общение и объяснение помогают понять, что вакцинация важна", — отмечает она.

Большинство своих беременных пациенток она уже убедила прививаться.

"Беременным не нужны какие-либо дополнительные обследования что бы вакцинироваться, 2-3 триместр идеальное время для того, чтобы привиться от коронавируса", — отмечает она.

Коронавирус у беременных: удастся ли медикам убедить женщин при надежде вакцинироваться

В свою очередь Министерство здравоохранения, ссылаясь на информацию ВОЗ, беременным женщинам рекомендует выбирать мРНК вакцины. Среди них в Украине доступен Pfizer. Активно прививаться женщинам советуют из-за того, что в эту волну вирус поражает большее количество беременных.

Глава киевского центра репродуктивной медицины говорит, что 20% пациенток, которые попадают в больницы, становятся крайне тяжелыми. Если женщина испытывает дыхательную недостаточность, в утробе задыхается малыш. Кроме того, "Дельта", провоцирующая тромбозы, обрывает беременность даже в тех случаях, когда удалось спасти женщину.

"Эти микротромбозы, возникающие во время COVID-19 и в постковидном периоде – они могут нарушать функцию плацент и плод замирает. Альтернативы прививке не имеет", – говорит он.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним:

В Министерстве здравоохранения рассказали украинцам, что грудное вскармливание не является противопоказанием к вакцинации против коронавируса.

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