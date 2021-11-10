Прививка от гриппа: кому медики советуют вакцинироваться в первую очередь

Прививка от гриппа: кому медики советуют вакцинироваться в первую очередь

В Украине прививка против гриппа — услуга пока не слишком популярна.

В Украине стартовал пилотный проект по прививке против гриппа. С сегодняшнего дня, 10 ноября, и по воскресенье, 14 ноября, в пяти столичных аптеках все совершеннолетние могут купить вакцину, бесплатно пройти на месте медосмотр и сразу же получить прививку. Такая практика уже существует во многих странах мира, Украина вводит ее впервые.

Об этом идет речь 10 ноября в сюжете ТСН.19:30.

Пациенту купить нужно только лишь саму вакцину. Например, французский "Ваксигрипп тетра" (Vaxigrip tetra) стоит 350 гривен. А вот осмотр врача и сама процедура, в отличие от частных клиник, бесплатны.

Если желающих будет много, то вопросы вакцинации в аптеках обещают урегулировать законодательно. В планах даже разрешить проводить прививку фармацевтам.

"С опытом, который мы получили через пункты массовой прививки COVID-19, мы подошли к пилотному этапу, чтобы посмотреть, как это будет работать с вакциной против гриппа", — отметил глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике Федор Лапий.

В Украине прививка против гриппа — услуга пока не слишком популярна. Например, в прошлом эпидсезоне привились меньше процента украинцев. В этом, по последней информации, еще не собралось и 15 тысяч человек.

О коллективном иммунитете не может быть и речи, говорят врачи. Но прежде советуют прививаться против гриппа тем, кто больше всего контактирует с людьми — медикам, педагогам и полицейским.

Новости Киева: в 5 столичных аптеках все совершеннолетние могут купить вакцину и получить прививку

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