Прививки на колесах: в Кропивницком вакцинацию в автобусе провели уже более сотни раз

Прививки на колесах: в Кропивницком вакцинацию в автобусе провели уже более сотни раз

На передние двери заходят, вакцинируются и на задние двери выходят.

В Кропивницком вакцинировать от коронавируса начали в автобусах. С сегодняшнего дня горожане смогут делать прививки у собственного дома. Автобусы будут ездить по отдаленным районам.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

В первый день мобильной вакцинации в городе, которая длится от 9 утра уже привились сто человек. Преимущественно это пожилые люди, для которых выехать из своего района в центр в стационарные пункты вакцинации действительно проблема. Поэтому вакцина приехала к ним. Тех, кто не может дойти даже сотню метров к медицинскому автобусу — привозят на социальном такси. Чтобы сделать прививку, при себе нужно иметь только паспорт. Вакцинируют двумя вакцинами: «Короноваком» и «Модерн» на выбор.

«Через переднюю дверь заходят и вакцинируются. Проводим через компьютер систему, чтобы отметить, проверить, посмотреть и все. И через заднюю выходят», — говорит врач Татьяна Шевчук.

«Вообще я не думала делать. Но идут люди, делают. Господь Бог меня сюда привел», — говорит одна из посетительниц.

Вся процедура занимает несколько минут, есть даже небольшая очередь. Сначала в мэрии говорили, что на вакцинацию ездить троллейбусы, но пригнали автобус. Какой транспорт будет ездить в дальнейшем, в мэрии не уточняют.

Новости Украины: в Кропивницком начали вакцинацию на колесах - много ли нашлось желающих

«Специфика нашего города такова, что есть окраины, есть отдаленные микрорайоны. Мы такие пункты создали, они разъедутся в отдаленные микрорайоны, они придадут нам возможности быстрее провакцинировать», — уверяет мэр Кропивницкого Андрей Райкович.

Автобус будет переезжать из района в район. Так же он будет курсировать по городу и завтра. По дальнейшее движение мобильного пункта жителей будет извещать председатели квартальных комитетов. Они собственно и составляют списки желающих. В горсовете утверждают, что в целом по состоянию на сейчас прививки уже получили 22 000 горожан, это где-то десятая часть населения Кропивницкого.

Причем четверть привитых по вакцинацией пришли именно в мобильный пункт, а не в поликлинику.

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