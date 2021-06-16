Привязали на улице и оставили: в Киеве волонтеры ищут новый дом для Бетти, от которой отказались хозяева

Уже полгода красавице Бетти волонтеры ищут новых хозяев.

В Киеве волонтеры уже полгода ищут новый дом для собаки, которую бывшие хозяева выбросили прямо перед новогодними праздниками — это произошло на столичном Виноградаре.

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Об этом ТСН.ua рассказала Юлия Шульга, которая спасла собаку с улицы.

"Впервые в районе я ее увидела 26 декабря 2020 года утром. Я была на прогулке со своей собакой, и к нам подбежала достаточно ухоженная собака с ошейником, она была напугана и подбегала ко всем людям, которых видела. Я была уверена, что она просто потерялась, но так как у меня не было возможности ее забрать к себе, я ее сфотографировала и опубликовала эти фото в районных группах в фейсбуке. в тот же день я узнала, что собаку зовут Бетти, и ее хозяин живет на проспекте Свободы, 24 — и это печальная личность.

Девушка отмечает, что соседка владельца Бетти ей рассказала, что он имеет алкогольную и наркотическую зависимость, агрессивный, неуравновешенный и проблемный сосед. А еще то, что за последние 3 года это уже седьмая его собака и предыдущие шесть исчезли в неизвестном направлении. Юлия сразу поняла, что Бетти в опасности, и начала ее искать.

"В следующий раз я встретила Бетти вечером 27 декабря. Я решила уже попробовать поговорить с ее хозяином, попросила о помощи двоих своих знакомых, взяла собаку и пошла по тому адресу, который мне дала соседка этого человека. Когда я поднялась на этаж, запах алкоголя там ощущался на весь коридор .... Мне было страшно звонить в дверь, но это было единственным шансом выяснить, что же все-таки произошло и я позвонила. Мне открыл пьяный мужчина, который едва едва стоял на ногах. Собака очень обрадовалась, когда его увидела и побежала на встречу, и он оттолкнул ее ногой. Я спросила его, его ли это собака, на что услышала в ответ почти неразборчивое: "Мне она не нужна, если она тебе надо — бери себе", — рассказывает девушка.

По ее словам, консьержка дома ей рассказала, что ночью с 25 на 26 декабря Бетти вывела какая-то женщина (вероятно, подруга хозяина) и привязала у соседнего магазина. Юлия отвела собаку к ветеринару.

Уже в клинике девушка выяснила, что Бетти полностью здорова и совсем молодая, ей всего около года, а еще, что она метис эстонской гончей. Бетти стерилизовали, чипировали и сделали все необходимые прививки. Так как воспитанием собаки ее бывший хозяин не занимался, Юлия и неравнодушные люди собрали средства на месячный курс занятий с кинологом, и до сих пор Бетти находится на платной массовой передержке.

"Бетти очень активная и, несмотря на свой печальный опыт, жизнерадостная и доверчивая собака, которая мечтает о новом доме! Да, она пока не идеально воспитанная, немного тянет поводок, и иногда настолько радуется людям, едва не сбивает с ног, и учитывая ее возраст и податливость к дрессуре, это корректируется. Главное — найти человека, который готов заниматься", — рассказывает волонтер.

Сотни публикаций, реклама на тысячи гривен, но пока ни один человек по поводу Бетти не позвонил.

Волонтер просит откликнуться ответственных людей, которые согласились подарить Бетти шанс на счастливую жизнь. Собака может жить в квартире или частном доме (в вольере), но ей крайне важно, чтобы ее выгуливали ежедневно минимум 1 час в день. Единственное условие — это отсутствие кошек, с которыми Бетти, к сожалению, не ладит.

Тех, кто хочет получить верного друга в виде мягкой, шустрой и поддатливой Бетти, могут обращаться по телефону: (093) 8004465 — Юлия.

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