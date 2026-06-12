«Привязывала петарды к их хвостам»: в Сети не утихает скандал вокруг Мартыновской

Реакция Сети на скандал с Ольгой Мартыновской

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Судья кулинарного шоу «МастерШеф» Ольга Мартыновская оказалась в центре скандала после интервью телеведущей Маше Ефросининой. Во время разговора, вспоминая детство, шеф-повар заявила, что якобы «бросала кошек через крышу» и «привязывала петарды к их хвостам». Фрагмент быстро распространился в соцсетях и вызвал волну критики. Пользователей возмутило не только содержание высказываний, но и то, что они прозвучали в шуточной форме.

TSN.ua собрал отзывы зоозащитников, политиков, коллег Мартыновской и пользователей Интернета.

Мартыновская и Ефросинина отреагировали на скандал

После общественного резонанса первой отреагировала Ефросинина. Она заявила, что слова гостьи были неудачной «гиперболой», а не описанием реальных событий. Также ведущая подчеркнула, что ни она, ни Мартыновская не поддерживают жестокое обращение с животными, а скандальный фрагмент из выпуска удалили.

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«Мы понимаем, что одна из фраз, прозвучавших в этом интервью, вызвала негативную реакцию. Ни я, ни Оля не одобряем жестокое обращение с животными. Фраза была неудачной гиперболой со стороны гостьи, а не реальной историей из ее детства. Она была использована для эмоционального усиления мысли героини и не имела целью одобрение или нормализацию насилия в отношении животных. Мы удаляем этот эпизод из интервью. Приносим извинения всем, кого это могло обидеть или огорчить», — отметила Ефросинина.

Впоследствии извинения обнародовала и сама Мартыновская. Она заверила, что не одобряет жестокое обращение с животными.

«Хочу искренне извиниться за те неприятные ощущения, которые вам пришлось испытать во время просмотра моего интервью у Маши. Прошу прощения за преувеличение этой истории. Я точно не хотела задеть ваши чувства. Не пропагандирую и не поддерживаю издевательства или насилие над животными. Должны быть только защита и любовь. Такого больше не повторится», — отметила судья «МастерШеф».

Коллеги Мартыновской встали на её защиту

На фоне общественного резонанса в защиту Мартыновской выступили её коллеги по шоу «МастерШеф». В частности, Владимир Ярославский заявил, что Мартыновская — добрый, искренний и отзывчивый человек.

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«Я против любого жестокого обращения с животными, без исключений. Я знаю Олю много лет — и знаю, какая она на самом деле. Кто хоть раз был на интервью перед камерой — знает, как легко сказать что-то не так, как имел в виду. Стресс, волнение — и ты уже звучишь совсем не так, как думаешь. Оля — добрый, искренний, отзывчивый человек, который делает тысячи добрых дел каждый день», — написал Ярославский.

Его поддержал и Эктор Хименес-Браво.

«Олюня, мы знакомы уже 13 лет, и я знаю, какая ты добрая и отзывчивая. К тому же ты невероятно заботливая мама. Люблю тебя и обнимаю», — отметил судья «МастерШеф».

Реакция защитников животных

В то же время представители зоозащитного сообщества отреагировали критически. В UAnimals подчеркнули, что жестокое обращение с животными не может быть частью «теплых ностальгических воспоминаний».

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«Когда многомиллионная аудитория, среди которой есть и дети, и взрослые, слышит подобные истории в таком контексте, это может привести к нормализации жестокости. Кто-то может воспринять это как нечто допустимое или „веселое“», — отметили зоозащитники.

С критическими замечаниями выступила и соучредительница ветеринарной клиники и бывшая заместительница министра экономического развития Светлана Панайотиди.

«Такой рассказ и такие слова — это потворство жестокому обращению с животными, даже больше. Восприятие как шутку того, что это вроде бы для прикола. Но это не прикол, и так шутить нельзя. Жестокость — это жестокость», — отметила женщина.

В свою очередь, депутат Киевского городского совета и адвокат Зоя Ярош также осудила как высказывания судьи «МастерШефа», так и реакцию ведущей.

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«Когда одна, смеясь, рассказывает в эфире о поступках, которые в настоящее время не только подвергаются моральному осуждению, но и наказываемыми по уголовному праву, а другая своим хихиканьем поощряет и легитимизирует как сами поступки, так и их публичную приемлемость — это дно дна», — отметила политик.

В Раде также отреагировали на скандал

На скандал отреагировали и в Верховной Раде. Сопредседатель фракции «Европейская солидарность» и народный депутат Ирина Геращенко заявила, что была шокирована высказываниями, прозвучавшими в интервью. По ее словам, в условиях войны особенно невыносимо слышать истории о жестоком обращении с животными, озвученные публичными людьми.

«Скажу откровенно — я в шоке. У ведущей Маши миллионная аудитория, она позиционирует себя как защитница прав женщин, она является образцом для подражания для многих украинок. Не остановить этот выступление, не отгородиться и не осудить, да еще и выпустить в эфир — это значит не чувствовать общественные настроения. Украинцы плачут над историями, когда наши героические спасатели вытаскивают из-под завалов людей и животных. На этом фоне откровенности об издевательствах над котятами — звучат еще отвратительнее», — отметила Геращенко.

Она также поддержала позицию зоозащитной организации UAnimals и сообщила, что межфракционное объединение «Гуманная страна» планирует обратиться в Комиссию по журналистской этике в связи с этим инцидентом.

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«Я присоединяюсь к заявлению UAnimals с осуждением людей, издевающихся над животными. Это недопустимо!», — отметила народный депутат.

Как отреагировала сеть

В соцсетях извинения Ольги Мартыновской и объяснения Маши Ефросининой не смогли унять волну возмущения. Многие пользователи заявили, что не приняли версию о «гиперболе» и раскритиковали как сами высказывания, так и реакцию на скандал.

Реакция сети на скандал с Мартыновской

Реакция сети на скандал с Мартыновской

Реакция сети на скандал с Мартыновской

Реакция сети на скандал с Мартыновской

Реакция сети на скандал с Мартыновской

Реакция сети на скандал с Мартыновской

Реакция сети на скандал с Мартыновской

Реакция сети на скандал с Мартыновской

Реакция сети на скандал с Мартыновской

Реакция сети на скандал с Мартыновской

Реакция сети на скандал с Мартыновской

Среди общественных деятелей на ситуацию также отреагировала блогер и телеведущая Елена Филонова. Она заявила, что удаление фрагмента интервью не решает проблему.

Реакция Елены Филоновой на скандал с Мартыновской

На скандал отреагировала и украинская комик и блогер Алла Волкова. Она заявила, что очень рада тому, что общество стало осуждать жестокое обращение с животными. Она также призвала не ограничиваться обсуждением скандала вокруг интервью, а поддерживать приюты и помогать бездомным животным.

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Реакция Аллы Волковой на скандал с Мартыновской

Продолжение поста Аллы Волковой

Кроме того, комикеса напомнила об истории Алексея Святогора, который ранее публично заявлял об убийствах бездомных животных.

Реакция Аллы Волковой на скандал с Мартыновской

Напомним, в последние недели широкий общественный резонанс вызвала еще одна история жестокого обращения с животными — в Павлограде Днепропетровской области. В начале июня в соцсетях распространилось видео, на котором несовершеннолетняя девушка душит кота. После резонанса правоохранители открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с животными.

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