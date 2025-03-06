Привязывали к кроватям и заставляли жить в нечеловеческих условиях: в частном пансионате издевались над людьми

Даже после скандала частный пансионат продолжает свою работу. Что рассказало руководство заведения?

В Каменце-Подольском в частном пансионате для пожилых людей представители Офиса омбудсмена обнаружили жестокое обращение с подопечными. Их закрывали в палатах и оставляли прикованными к кроватям.

Корреспондент ТСН Светлана Паук отправилась в Хмельницкую область, чтобы узнать, что может твориться за закрытыми дверями гериатрических частных заведений.

Пансионат для пожилых людей «Луч жизни» - на самой окраине Каменца-Подольского. Оплата за месяц пребывания - стартует от пяти тысяч гривен.

Представители Офиса омбудсмена обнаружили здесь издевательства над пожилыми людьми.

"Люди были привязаны не веревками, люди были привязаны бинтами. Это временная, превентивная мера, чтобы они не навредили себе и окружающим", - заявил руководитель сети пансионатов для пожилых людей Максим Шпичко.

Максим Шпичко - руководитель этого и еще пяти частных пансионатов в Хмельницкой области. Ничего необычного на фото омбудсменов не видит. Хотя признает - этот пансионат с не самыми лучшими условиями проживания. Говорит, заведение открывал как временное в начале полномасштабного вторжения. Большинство постояльцев с деменцией или после инсультов. Таких людей сюда привозят родственники, которые не могут ухаживать за ними самостоятельно.

Максим Шпичко

Какие условия в палатах - ТСН планировала заснять на камеру. Впрочем снимать туда нас не впустили. Удается снять лишь несколько кадров через приоткрытую дверь. В женской палате ободраны обои. Это делает сама пациентка - уверяет директор.

Пообщаться позволяет только с двумя, выбранными им самим, постояльцами. Они уверяют: живут здесь как в раю. В комнатах по шесть человек. Ухаживают за всеми - пятеро работниц.

Галина свою фамилию просит не называть: за пребывание брата после инсульта в месяц платит почти 10 тысяч. Признается, сама просила сиделок, чтобы привязывали брата к кровати.

В офисе уполномоченного Верховной Рады по правам человека говорят - это похоже на пытки. В официальном ответе на наш запрос пишут: подопечным в заведении дают психотропные препараты без рецептов и назначений врачей. У персонала отсутствует медицинское образование. А условия в закрытых палатах нечеловеческие. Увиденное называют грубым нарушением прав человека. В полиции тоже открыли уголовное производство по статье "незаконное лишение свободы человека". Впрочем никаких подробностей пока не разглашают.

Издевательство над обитателями пансионата

"На место происшествия сразу выехали правоохранители, провели необходимые следственные действия, сейчас по данному факту открыто уголовное производство", — говорит руководитель сектора коммуникации ГУ Нацполиции в Хмельницкой области Инна Глега.

Несмотря на это, заведение до сих пор работает. Руководитель показывает нам новостройку на другом конце города – туда планирует переселить жильцов летом.

Страшная правда о частных пансионатах для пожилых людей в Украине! Привязанные, запертые, голодные

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости 13:00 6 марта. НАЧАЛОСЬ! САМИТ в Брюсселе НАЧАЛСЯ! Решается судьба Украины!

Читайте также: