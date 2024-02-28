Привыкли к обстрелам: как в городе, который уничтожает Россия, выживают 14 лошадей (фото, видео)

Раньше конная ферма была прибыльной, однако из-за войны начались проблемы.

В Днепропетровской области 14 лошадей живут на ферме в Никополе, который ежедневно обстреливают российские оккупанты. К взрывам, от которых поначалу животные разбегались, добавились проблемы с кормом. Раньше лошади катали посетителей и тренировали спортсменов. А когда доходы исчезли – едва выживают.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Анастасии Неверной.

Когда российские террористы начали обстреливать Никополь - лошади очень боялись и разбегались куда глаза глядят. Из-за стресса отказывались даже от воды. Недавно вражеский снаряд прилетел совсем рядом с конюшней.

"Никто не пострадал, но они и напугались, и убежали по полю бегали собирали их", - говорит владелица лошадей Татьяна.

Татьяна добавляет, что со временем животные привыкли к обстрелам.

Лошади в Никополе

Раньше сюда приезжали целыми семьями. Кто-то тренироваться, а кто-то - полюбоваться, как скачут буйногривые. Татьяна тренировала спортсменов по конкуру, это давало неплохую прибыль. Фактически животные вполне себя обеспечивали. Но уже два года, как сюда почти никто не наведывается.

"Когда началась война, очень тяжело стало, очень трудно, людей нет, заработка нет, содержать их очень трудно стало", - говорит владелица животных Татьяна Лобода.

Только сено для 14 лошадей зимой стоит минимум тысячу гривен в сутки. Владелица едва покрывает счета. Однако когда позвонил знакомый и сказал, что неподалеку на мясо хотят сдать молодую кобылу, женщина бросилась ее спасать. Так красавица Эмма и оказалась здесь.

Лошади в Никополе

Несмотря на войну, Татьяна активно готовится к соревнованиям. Ее помощник Малыш, которого тоже когда-то спасла, имеет десятки наград.

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Напомним, в Харьковской области фермер сбежал в РФ, бросив почти 30 животных на произвол судьбы.

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