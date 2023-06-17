Приютить, пока не найдутся хозяева: переполненные убежища просят забрать спасенных животных, но есть условия

Уже больше недели после подрыва Каховской ГЭС тысячи животных из Херсонщины волонтеры везут по разным уголкам Украины. Сколько и куда – точной статистики, конечно, никто не ведет. Впрочем, только в Киеве около десятка приютов просят забирать эвакуированных четырехлапых домой, говорится в ТСН.

Приют за Гостомелем виден издалека и хорошо слышен. Владелец Эдуард только догадывается об истории его новых жильцов, точно знает, что они из Херсона, пережили большую воду и часы дороги в клетке. “Жужа у нас херсоновская. Они приехали в первой ходке, потому что Пират в пятой – мы по ходкам считаем. Сегодня у нас ожидается 70 животных”, – рассказывает мужчина.

Испуганные, с запутанной от воды шерстью, они пока не находят себе места. Кого-то спасатели доставали из мути разлитого Днепра, кого-то снимали с крыши, спасали лодкой под взрывами, снимали с дымоходов или отыскали заброшенным среди вещей хозяев. Историй спасения за неделю после подрыва дамбы уже не счесть, волонтеры до сих пор развозят животных по Украине.

Только Эдуардов ковчег приютил более двухсот беспомощных животных. “Истерзанная, она потеряла некоторых щенков, ее вытащили из воды и были утопшие щенки. Сейчас трое, а было 5. А еще у нас девочка есть – Дмитрий Комаров ее привез, машина ехала и он на лодке с ней доплывал, говорил заберите ее. Она Дана у нас, он Дима, а она Дана – уже в честь него как-то”, – рассказывает Эдуард о нескольких из спасенных собак.

Среди собак и кошек из большой воды сюда добрались и два примата. Половина из животных – больны и нуждаются в лечении.

Как бы не хотел, забрать всех невозможно. Убежище хоть и большое – вольеров не хватает, спасенных от потопа продолжают везти. Поэтому Эдуард приглашает всех желающих приютить кого-нибудь из животных. "Такие люди, которые из жалости взять ту собаку хотят, нет, должны по любви взять", — убеждает владелец приюта и говорит, что надо быть готовыми вернуть животное, если владельцы найдутся.

И так работают во всех приютах Киева. Здесь признают, что после прорыва Каховской дамбы стало больше украинцев, пытающихся приютить животных.

В то же время приют для бездомных кошек открыл в Ирпене актер Алексей Суровцев. Он стал их спасать еще с начала полномасштабного вторжения, когда увидел объявление соседа: забрать кота. Но когда вывезенных из Киевщины животных некуда было деть вместе с военными наскоро обустроили в подвале приют. С этого времени Алексей мечтал о современном приюте, где котикам будет комфортно и безопасно. Такой открыл в пятницу в Ирпене и назвал его "Котель". Здесь сейчас живет 40 котов. Большинство из них нашли в Киевской области, еще 8 — недавно спасли в Херсонской области. Не всем удалось испытать страшные события без травм. У кого-то нет кавычки, кому-то не хватает глаза. Впрочем, все они требуют внимания и тепла. Потому своих подопечных Алексей постепенно пристраивает в семьи.

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