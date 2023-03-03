Приземление десанта в Киеве: Небытов рассказал о планах россиян

По найденным картам украинские силовики увидели, что дальше в планах у россиян было приземление десанта в Киеве, захват центральной части, установка блокпостов.

Скоро исполнится год, как была деоккупирована Киевщина, но последствия преступлений "второй аомии мира" находят и расследуют до сих пор.

У захватчиков были планы – за три дня оккупировать Киев. Главная задача была – высадить десант в аэропорту Гостомель. Его защищали нацгвардейцы, далее оккупантам дала "прикурить" артиллерия.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал глава полиции Киевской области генерал Андрей Небытов.

"Возможности приземлиться оккупантам не дали. По найденным картам мы видели, что дальше в планах у россиян было приземление десанта в Киеве, захват центральной части, установка блокпостов. До субботы (26 февраля 2022 — ред.) они планировали осуществить все это", – отметил генерал.

Напомним, Небытов сообщил, возможен ли второй поход в Киев со стороны российской армии.

Как украинские бойцы сломали план России "Киев за три дня" | Николай Мишакин

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