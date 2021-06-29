Приземлился на лобовое стекло: в Днепре водитель BMW сбил пешехода

Приземлился на лобовое стекло: в Днепре водитель BMW сбил пешехода

Пострадавшего с места аварии экстренно госпитализировала "скорая".

В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого водитель легковушки сбил пешехода. В результате чего пострадавшего госпитализировали в городскую больницу.

Об этом корреспондент ТСН.ua сообщает с места событий.

Как стало известно, происшествие случилось около 10:30 в районе 12 Квартала. Предварительно, на проспекте Богдана Хмельницкого была пробка, из-за чего в сторону поселка Мирный стояли автомобили. 64-летний пешеход перебегал дорогу в неположенном месте.

"Из-за пробок стояли два ряда машин. Мужчина выбежал на дорогу, не убедившись в безопасности движения, в этот момент в третьем ряду его сбил водитель BMW", — рассказал нам один из инспекторов патрульной полиции.

Водитель легковушки пытался избежать столкновения с пешеходом и выехал на трамвайные рельсы. В результате чего сейчас парализовано движение электротранспорта.

Пострадавшего мужчину госпитализировали в городскую больницу №16. Устанавливаются все детали произошедшего.

Напомним, что в Виннице водитель автомобиля не пропустил на "зебре" супружескую пару. У пострадавших черепно-мозговые травмы, переломы и ушибы.

Новости Украины: в Одесской области скорая с четырехмесячным ребенком внутри попала в ДТП

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку