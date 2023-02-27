Признание на "Мрии": через год после уничтожения великана появилась возможность показать видео уникальной помолвки на самолете

До них никто такого не делал, а после уничтожения россиянами летата-гиганта уже не смогут сделать.

Самолет "Мрия" за время своей авиационной жизни была не просто самолетом, а культовым местом. На самом большом в мире транспортном борту, оказывается, даже признавались влюбленные. Прямо на спине огромной "Мрии", например, обручились юные врачи, но об этом можно было сказать только сейчас, говорится в ТСН.

Марк и Аня – молодые врачи и не имеют никакого отношения к авиации, но именно они имеют сертификат о национальном рекорде – признания на самом мощном самолете мира. Они вместе уже 4 года и Марк пытался придумать, как предложить Ане руку и сердце. Вдруг увидел видео, как "Мрия" готовится к параду на 30-й день независимости Украины. Полет, от которого перехватывает дыхание – так у Марка появляется своя, тогда казалось, недостижимая мечта – признаться любимой на "Мрии".

“В канун Дня независимости увидел, что готовится летать “Мрия”. И думаю, было бы неплохо взлететь и предложить. О, есть пилот, надо его искать. Писал, пытался дозвониться”, – вспоминает Марк.

Потом начал ездить по всем офисам предприятия "Антонова" и так доехал до Гостомеля. “Добился телефон кабинета пилотов. Звоню, говорю, что я хотел услышать Дмитрия Викторовича Антонова. Он говорит, это я”, – рассказывает юноша.

Далее пилот "Мрии" вышел к незнакомому юноше, выслушал и согласился помочь, просто так. "Я говорю, как я могу отблагодарить, а он — если мы останемся в хороших отношениях, то мне этого будет достаточно", — говорит Марк разговор и не может поверить, что пилот так быстро согласился.

Хотя сам Дмитрий Антонов ничего не обыкновенного в этом не видит. Говорит, просто позволил осуществить мечту на "Мрии". Дмитрий Викторович помогает Марку составить план, как поразить Аню.

“Все было под грифом “секретно”. Планировалось все как экскурсия, как фотосессия. Мы там пробираемся через какие-то технические отсеки, вылезаем на крышу. Стал на колени, сказал заветные слова”, — вспоминает жених.

Признание на борту "Мечты": самый большой самолет не только поражал мир, но и объединял сердца

"Все в тумане, ничего не помню. Руки трясутся. Марк говорит, что я плакала, не помню”, – говорит невеста.

Чтобы сохранилась память, как сбываются мечты, они снимали все на видео. Но пообещали Антонову, что никому его не будут показывать, потому что стратегический объект, а здесь гражданские. Все сменила великая война. Российские оккупанты уничтожили "Мрию", а влюбленные взяли разрешение у Антонова обнародовать видео, а еще подают заявку на фиксацию рекорда — ведь до них этого никто не делал, и к сожалению, пока уже не сделает.

Они верят, что отстроят новую "Мрия", и она встретит новых влюбленных украинцев. Благодарят украинских воинов за то, что могут мечтать. Следующая цель Марка – космос – там он хочет жениться, а Аня, ради этой мечты любимого готова ждать. "Он не просто мечтает, но и добивается", — говорит невеста.

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