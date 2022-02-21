Признание Путиным "ЛДНР": что противопоставит Украина этому решению и что будет дальше, если "Минск" уже не будет действовать

Признание Путиным "ЛДНР": что противопоставит Украина этому решению и что будет дальше, если "Минск" уже не будет действовать

Признание Россией псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР" может привести к более серьезной эскалации на Донбассе.

Президент России Владимир Путин провел заседание Совбеза РФ, по итогам которого заявил, что уже 21 февраля примет решение о признании "независимости" "ЛНР" и "ДНР".

О том, что это решение означает для Украины в ближайшей перспективе, что противопоставит Украина этому признанию и, если Минские соглашения уже не будут действовать, что будет дальше - рассказал представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш 21 февраля в эфире ТСН.19:30.

"Это будет означать конец Минским соглашениям и, скорее всего, это будет означать эскалацию на Донбассе. Причем гораздо более серьезную, чем мы имеем сегодня. Фактически, это будет уже война с Россией. Потому что признание нашей территории чужой территорией – это уже фактически факт агрессии. Это нарушение нашего суверенитета и территориальной целостности", – отметил он.

Среди идей, которые звучали во время заседания Совбеза РФ – признать псевдореспублики в пределах значительно более широких, включая Мариуполь. Если все будет происходить по этому сценарию, Гармаш не исключает попытки оккупировать то, что было освобождено Украиной в 2014 году.

"Однозначно, если они признают, то возможно только такое признание — на всей территории Донецкой и Луганской областей. Потому что в т. н. "конституциях" т. н. "республик" написано, что их территория распространяется на всю территорию Донецкой и Луганской областей. Поэтому это однозначно. Это не сценарий. Так и будет, если Путин признает эти "республики". И, скорее всего, будет использоваться этот факт для того, чтобы, как минимум, постоянно держать нас в напряжении, чтобы постоянно, как минимум, обострять этот конфликт. А вот будет ли Россия отвоевывать эту территорию — здесь многое будет зависеть от наших западных партнеров. И от Украины, конечно. От нашей готовности отражать это военное давление", — подчеркнул он.

Кроме того, представитель украинской делегации в ТКГ отмечает, что в случае еще большей эскалации на Донбассе речь пойдет уже об угрозе не только с востока, а о возможном наступлении со всех фронтов.

"Я думаю, что вероятнее всего — это восток Украины, но учитывая, что Путину, если действительно он признает "республики" и это уже будет расцениваться как акт агрессии, терять уже нечего. Запад тоже будет реагировать санкциями, которые он обещал, если начнется агрессия, то в принципе он может пойти уже ва-банк и делать наступление и на других участках нашей общей границы ", – отметил он.

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Также признание Путиным псевдореспублик будет однозначно означать конец Минских соглашений.

"В Минских соглашениях нет терминов "ДНР", "ЛНР". Там есть отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины. Более того, цель Минских соглашений – это восстановление территориальной целостности Украины, ее суверенитета. Если Россия признает определенные "республики", то уже не будет идти речь о целях Минских соглашений. Текст, конечно, теряет актуальность ", — резюмировал Гармаш.

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