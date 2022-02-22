Признание Россией "ДНР" и "ЛНР": что известно, реакция Украины и мира (фото, видео)

Признание Россией "ДНР" и "ЛНР": что известно, реакция Украины и мира (фото, видео)

Кремлевский глава поручил ввести в ОРДЛО российские войска, которые де-факто там находятся с 2014 года.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля объявил о признании самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Он также подписал соответствующие указы и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ЛДНР".

Кроме того, кремлевский глава поручил ввести в ОРДЛО российские войска, которые де-факто там находятся с 2014 года.

В ночь на 22 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам из-за российской угрозы и признания Путиным "независимости" террористических "ДНР" и "ЛНР". Он заявил, что Украина существует в ее международно-признанных границах. И они останутся таковыми несмотря ни на что, несмотря на любые действия и заявления Российской Федерации.

Ночью Зеленский записал обращение к украинцам на фоне признания Россией "ДНР" и "ЛНР"

Украина квалифицирует последние действия России как нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

В настоящее время из РФ раздаются заявления относительно границ признания пвсевдореспублик "ДНР" и "ЛНР". А пропагандистские росСМИ публикуют, как и предупреждали разведчики, все новые и новые фейки по поводу якобы наступления ВСУ.

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Вторник, 22 февраля

10:53. В "Единой России" отреагировали на заявления о признании "ЛДНР" в пределах Донецкой и Луганской областей.

10:53. Признание Россией "ДНР" и "ЛНР": реакция украинских звезд.

10:45. Европейский Союз уже во вторник, 22 февраля, может принять решение о введении санкций против РФ по признанию "независимости" "ЛНР" и "ДНР". Об этом заявил верховный представитель ЕС Джозеф Боррель, пишет CNN.

10:08. Дмитрий Гордон прокомментировал признание Путиным "ЛНР" и "ДНР ": "Они конченные, это начало их конца".

10:07. Россия сможет строить военные базы на востоке Украины – Reuters.

9:57. "Грузия стоит рядом с вами": Зурабишвили осудила признание "ЛДНР" и заявила о поддержке Украины.

9:49. В Госдуме РФ открестились от заявлений по поводу планов признания "ЛДНР" в пределах Луганской и Донецкой областей.

9:43. Жители временно оккупированного Донецка сообщили о том, что видели большую колонну танков и бронетехники. Она якобы двигалась в северо-западном направлении, к линии столкновения, через несколько часов после выступления президента России Владимира Путина о признании "Л/ДНР".

9:43. Франция анонсировала санкции против России за признание так называемых "ЛДНР". Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постоянный представитель Франции при этой организации Николя Деривьер.

Он подчеркнул, что Франция "приветствует сдержанность, которую в этих сложных обстоятельствах демонстрирует Украина".

"Мы выражаем полную солидарность с народом и правительством Украины", – отметил дипломат.

Деривьер также призвал Россию "изменить свое решение о признании сепаратистских единиц".

В Евросоюзе отреагировали на признание Путиным "ДНР" и "ЛНР" | Новости мира

9:33. "Если РФ не изменит курс, может быть разрушительный конфликт": в Госдепе заявили, что Россия стремится к войне

9:20. В Сирии признали решение Москвы о фейковой независимости ОРДЛО.

9:07. Российская Федерация, объявив о признании самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", признала российскую агрессию против Украины. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников написал 22 февраля в Twitter.

Глава Минобороны призвал мир не молчать в ответ на признание Россией ОРДЛО и отреагировать на действия Москвы.

"Мир не может молчать. Санкции? Еще один кирпич в стене? Новая Берлинская стена?" – написал Резников.

9:00. Байден подписал указ о санкциях против "ДНР" и "ЛНР". Документом предусматривается запрет гражданам США инвестировать в "ДНР" и "ЛНР", ввозить в США любые товары, услуги и технологии из этих регионов, а также экспортировать товары из США в ОРДЛО.

8:55. Россия может признать претензии боевиков "ЛДНР" на всю территорию Луганской и Донецкой областей. Об этом заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, сообщает пропагандистское издание "РИА Новости".

8.20. "Применим жесткие и адекватные шаги": Германия пообещала ООН отреагировать на действия России.

7:38 . Казахстан не признает решение Путина о независимости ОРДЛО.

7:31. "Россия подошла к границе": Британия призывает Кремль отойти и заявила о расширении санкций.

6:54. Путин разорвал Минские договоренности на куски. Об этом заявила на заседании Совета Безопасности ООН постоянная представительница США Линда Томас Гринфилд,

6:49. Никарагуа признала так называемую независимость "ЛДНР".

6:03. "Копировальный аппарат хорошо работает": постпред Украины в ООН сравнил заявление о "независимости" ОРДЛО с аналогичным по отношению к Грузии.

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