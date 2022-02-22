"Признанием "ЛДНР" Россия создает основу для будущей эскалации", — Зеленский

По словам президента, российская эскалация вокруг Украины является беспрецедентным вызовом не только для Украины, но и для Европы и мира в целом.

Решения Российской Федерации о признании террористических образований т.н. "ДНР" и "ЛНР" — это новый акт агрессии против Украины, нуждающийся в немедленной решительной реакции со стороны международных партнеров, со стороны международного сообщества.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом во вторник, 22 февраля.

"Считаем, что этим решением РФ создает юридическую основу для дальнейшей вооруженной агрессии против государства Украина, в то же время нарушая все возможные двух- и многосторонние международные обязательства, Резолюцию Совета безопасности ООН по Украине от 17 февраля 2015 года. Мы разделяем общее видение, что российский эскалация вокруг Украины является беспрецедентным вызовом не только для Украины, но для Европы и мира в целом", — отметил он.

По словам президента, именно на Украине сегодня решается будущее европейской безопасности, частью которой является Украина.

Напомним, что решение Москвы о фейковой независимости ОРДЛО осудило почти все мировое сообщество. Лидеры стран и организаций выступили с заявлениями. В Европе обещают новые санкции для России и оружие против танков – для Украины.

Украина квалифицирует последние действия России как нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

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