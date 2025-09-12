"Признавайся н**уй": на Ровненщине девушка заставила младшую ученицу стать на колени и избила ее под смех толпы

На Ровенщине избили школьницу / © Прокуратура города Киева

На Ровненщине в местных пабликах начало распространяться видео, на котором школьники издеваются над восьмиклассницей. В полиции сразу же открыли уголовное производство, а в лицее узнали своих учениц.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Анны Махно.

На Ровненщине группа издевалась над школьницей. Видео кто-то из присутствующих снял на крыше недостроя. На кадрах девушка стоит на коленях, а ее бьет другая девушка. А вокруг слышен шум и смех.

«Признавайся н**уй», — слышно на видео.

Сначала видео распространялось в чатах школьников, а затем появилось в сети и стало вирусным.

«Заместитель директора вчера вечером мне позвонила и говорит, у нас неприятность появилось видео в социальных сетях оно распространяется повсюду, мы узнали учеников нашего заведения», — говорит директор заведения Юлия Плющ.

Увиденным были потрясены и в лицее, и в управлении образования. В полиции сразу открыли уголовное производство за хулиганство. Установили несовершеннолетних фигурантов. Взялись выяснять обстоятельства.

Эта ситуация между девушками возникла не неожиданно. Ей предшествовали конфликты, словесные оскорбления и сплетни, сначала ТСН рассказала потерпевшая девочка с разрешения мамы и в ее присутствии. Но через несколько часов после разговора женщина отказалась, чтобы их с дочерью интервью показывали в сюжете.

Позицию другой девочки и ее родителей узнать не удалось. Обе семьи хорошие, заботятся о детях, говорят в лицее, никогда бы не подумали, что такое может произойти.

«И в одной, и во второй семье папы защищают Родину, а мамы как могут и работают, воспитывают детей, пока семьи благополучные. Классные руководители хорошо о детях отзывались», — говорит Юлия Плющ.

Более тысячи админпротоколов за буллинг составили в Украине за последние 4 года, сообщают в Нацполиции. Некоторые переквалифицировали в криминал. Вот как хулиганство или нанесение повреждений.

Подобные ситуации случаются из-за желания подростков самоутвердиться, говорит детский врач-психиатр. И это наблюдает на протяжении десятков лет своей практики. А сейчас еще и дети испытывают дополнительное напряжение из-за войны.



Врач Василий Галябар советует ни в коем случае не замалчивать случаев травли или оскорблений, говорить с подростками и слышать их. Если ребенок становится жертвой буллинга словесного или физических действий, то помогать отстаивать свою позицию, а не побуждать терпеть или к примеру сразу переводить в другую школу. Но в помощи взрослых нуждается и тот ребенок, который почему-то стал агрессором.

«Мы защищать должны и ту, которую оскорбляют и ту, кто оскорбляет. Потому что человек сам не понимая, что делает формирует в себе ощущение, что можно мир изменить кулаком, но кулаком мир не изменишь», — говорит Василий Галябар.

Сейчас в костопольском лицее проводят дополнительные беседы с учениками, хотят собрать и родителей, чтобы исключить подобное. Это ждет и все школы города.

В то же время полиция будет общаться и с другими школьниками, которые на видео. Ответственность за действия 9-тиклассницы, которая била и унижала другую школьницу, могут понести ее родители — за ненадлежащее воспитание.

В лицее же надеются, что несмотря на досадную ситуацию, эта — станет примером для учеников, как конфликты решать не стоит.

