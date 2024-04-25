"Призова из-за границы в армию нет": политолог объяснил, в каком случае Польша может депортировать украинцев

Политолог подчеркнул, что в обществу в Польше не нравится, что военнообязанные украинцы находятся в их государстве.

Политолог Владимир Фесенко объяснил, почему министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о том, что его страна готова помочь Украине вернуть военнообязанных. Он считает, что это отражение настроений населения Польши.

Об этом Владимир Фесенко сказал в комментарии ТСН.ua.

Владимир Фесенко отметил, что он общался на эту тему с поляками. Один из журналистов отметил, что слова польского министра обороны отражают настроения граждан Польши.

"Я вчера разговаривал с польским журналистом на эту же тему. Он тоже говорит - в Польше очень распространены настроения непонимания ситуации. Я его буквально цитирую, там недовольны тем, что многие люди, достаточно молодого возраста, используют и украинский паспорт, и помощь со стороны Польши. Это вызывает непонимание и осуждение со стороны поляков. Это - отражение настроений, польского общественного мнения. Но это не означает, что уже завтра из Польши будут высылать или призывать в армию. Потому что подчеркиваю - процедуры призыва в армию из-за рубежа нет", - сказал он.

Владимир Фесенко отметил, что сейчас нет механизма призыва украинцев за рубежом. В то же время политолог не исключает, что из Польши могут депортировать нарушителей закона.

"А вот что может быть - я слышал и читал. Там сейчас бунт перед консульским учреждением. Если будет бунт - нарушение общественного порядка, польские власти имеют все основания депортировать нарушителя закона. Об этом можно договориться - будут люди нарушать закон - ее могут депортировать в страну, откуда она появилась в Польше. Это я предполагаю, но это тоже предмет договоренностей и так далее", - сказал он.

Напомним, в Польше заявили, что эта страна готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста.

С аналогичным заявлением выступила также Литва.

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