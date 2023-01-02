"Призрак Киева" помогает и после гибели: мать пилота открыла оздоровительный центр для военных

Средства от государства мать погибшего героя вложила в строительство оздоровительного центра для украинских защитников.

Мать погибшего Героя Украины Степана Тарабалки отдала часть денег, полученных от государства, для строительства оздоровительного центра для украинских военных. Ее идею поддержали неравнодушные – кто деньгами, а кто умелыми руками. И в конце ноября Наталья Тарабалка, как и обещала, открыла свой центр и успела принять там около 30 бойцов.

Как все работает, говорится в ТСН.

Одни военные в тренажерке разрабатывают руки и ноги после ранения. А другие реанимируют хребты после тяжелых бронежилетов и ночевок в холодных окопах. Опытные реабилитологи говорят, что в гражданской жизни с такими сложными травмами не сталкивались.

Оздоровительный центр с нуля создала Наталья Тарабалка – мать известного на всю Украину летчика-истребителя, погибшего в бою с россиянами 13 марта. Бригада, где служил Степан Тарабалка, и была тем "Призраком Киева", который на днях и ночами давал врагу отпор в небе.

"Он всегда хотел быть лучше. Мог переучиться, на транспортника пойти, мог в гражданскую авиацию или просто уволиться. А он – нет, только буду на военном, на МИГе буду летать", – вспоминает мама погибшего героя.

Посмертную награду – Золотую звезду Героя Украины родные Степана Тарабалки получили в День Вооруженных Сил. И только тогда, признается Наталья, она окончательно уверовала в смерть сына.

"Я себе сложила такую басню: вручают, наверное, где-то еще живой есть. Его же привезли закрытого... Думала, зазовут на вручение, думаю, где-то там выйдет из-за спины Залужного, скажет: мама, извини, так надо было", – рассказывает Наталья Тарабалка.

Силы жить дальше Натали дала работа. Часть денег, которые получила после гибели сына, вложила в ремонт стоящего пустырем здания. А дальше на помощь пришли люди. Вместе починили электричество, пол и печки, покрасили стены, расчистили парк и посадили молодые деревья.

Весь персонал центра тоже волонтеры. Психолога Наталья встретила в магазине, когда заказывала роллеты на окна центра.

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А с массажисткой Наталией вместе проходила реабилитацию после смерти родных в Яремче.

Прошедшим ад войны прежде всего нужна психологическая помощь, считает Наталья Тарабалка. Поэтому делает все, чтобы ее центр походил не на больницу, а на дом. После получения медицинской лицензии создатели центра хотят расширяться

Ничего особенного в своей работе Наталья не видит. Говорит, что так продолжает дело сына – борется за Украину только на своем, волонтерском фронте.