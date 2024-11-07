Призрак мирных переговоров: стала ли война в Украине ближе к завершению

Президент Зеленский напомнил, чем закончилось прекращение огня, которое объявлялось после 2014 года, когда Россия оккупировала Крым и часть Донбасса.

После победы на выборах президента США кандидата-республиканца Дональда Трампа, обещавшего закончить войну в Украине в течение 24 часов, в публичном пространстве стали активнее обсуждать возможность мирных переговоров и говорить о последствиях прекращения огня.

ТСН.ua собрал последние заявления, которые звучали по этому поводу.

Зеленский назвал опасную риторику

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 7 ноября, на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества назвал риторику о прекращении огня очень опасной. Он напомнил, что она раздается от некоторых европейских лидеров, а также от Бразилии, Китая и России.

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"Мы понимаем, какие лидеры ее внедряют и нарушают: "Сначала прекращение огня, а потом мы посмотрим". Очень страшный вызов всем нашим гражданам. Кто такие "вы"? Ваши дети погибают? Разрушаются ли ваши дома? О чем речь?" – заявил украинский лидер.

Зеленский напомнил, что прекращение огня объявлялось после 2014 года, когда Россия оккупировала Крым и часть Донбасса, но закончилась подготовкой к полномасштабному вторжению.

"Это говорит о том, что прекращение огня, когда нет гарантий безопасности для Украины, это подготовка к продолжению оккупации Украины, разрушению нашей независимости и суверенитета", – утверждает украинский президент.

Циничная позиция Путина

Тем временем президент государства-агрессорки Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай" цинично заявил о "миролюбивом" характере российской власти, которая "никогда не выступала и не является инициатором применения силы". В то же время он пригрозил остановить тех, кто рвется к мировому господству.

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При этом хозяин Кремля говорил, что Россия готова к мирным переговорам по Украине, но не на базе "прихотей" Киева, а на базе "Стамбула" и реалий сегодняшнего дня. Таким образом, Путин в очередной раз предложил украинцам согласиться на капитуляцию.

Российский президент при этом утверждал, что Украине нужно не перемирие "на полчаса или полгода", а условия для долгосрочного урегулирования.

"Новые границы Украины будут зависеть от динамики происходящих событий и мнения жителей исторических территорий России", — цинично заявил он.

Что говорят в Вашингтоне

Соединенные Штаты Америки не видят никаких подтверждений, что российский диктатор Владимир Путин готов к переговорам о завершении войны в Украине не на своих условиях.

Представитель Госдепа США Мэтью Миллер заявил на брифинге 7 ноября, что в Вашингтоне не видят никаких подтверждений того, что Путин готов отказаться от своего желания продолжать поглощать украинскую территорию.

"Я уверен, что существуют переговоры, на которые согласится Путин, где он получит все, что хочет, а Украина не получит ничего из того, что она имеет право согласно Уставу ООН", — сказал Миллер.

Однако он отметил, что это не те переговоры, в которых заинтересован президент Украины Владимир Зеленский, "да и не должен быть заинтересован".

Пессимистический прогноз эксперта

Ранее британский историк и журналист Оуэн Мэтьюз в своей статье для The Spectator предположил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США предполагает начало конца войны в Украине. При этом, по его мнению, Путин оставит под своим контролем большую часть или даже всю территорию, которую он захватил почти за три года.

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"Для многих украинцев такой результат станет предательством их борьбы, ударом в спину со стороны Запада, который посеет десятилетие гнева и возмущения. Однако для других скорое завершение конфликта, прежде чем будет потеряно еще больше земли и погибнут десятки тысяч молодых украинцев, является лучшей надеждой спасение для достойного будущего их страны, прежде чем их инфраструктура, экономика и целое поколение будут полностью уничтожены", – пишет обозреватель.

Оуэн Мэтьюз также вспомнил о якобы продолжающихся в Катаре негласных переговорах между РФ и Украиной о прекращении взаимных атак по энергетической инфраструктуре. По его словам, если они потерпят неудачу, российские атаки грозят сделать украинские города фактически непригодными для жизни зимой в то время, когда российское наступление в Донецкой области набирает обороты.

“На столе стоит де-факто, а не де-юре раздел Украины вдоль линии контроля – где бы она ни проходила на момент заключения перемирия – плюс гарантии безопасности для Украины, но не связанные с полноправным членством в НАТО”, – допустил автор.

Напомним, по информации New York Times, "деликатные многосторонние переговоры уже ведутся и в последние месяцы набрали определенную динамику".

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