Призрак российского вторжения: как успокоить детей и правильно объяснить угрозы

Психологи советуют не запугивать детей, а говорить с ними честно

Из-за обилия разнообразной информации вокруг возможного российского вторжения психологи советуют родителям пообщаться об этом со своими детьми. В частности, объяснить им, почему Украина способна себя защитить и как следует действовать, чтобы не навредить самому себе.

О том, как взрослые и дети, пережившие боевые действия на Донбассе, помогают друг другу оставаться спокойными, говорится в пятницу, 28 января, в сюжете ТСН.19:30.

Сталина с двумя детьми жила в Марьинке Донецкой области, где боевые действия начинались на соседней улице. Во время обстрелов они прятались в подвале, с собой брали только одну вещь – теплое покрывало.

Близнецы Ангелина и Каролина – из восточного района Мариуполя. Дети вспоминают, как снаряд попал в дом двумя этажами выше, как там все тряслось, а папа спрятал их в коридоре под покрывалом. Теперь их величайший страх — вернуться в прежнюю квартиру, из которой не взяли ни одной вещи, чтобы ничего не напоминало об ужасе.

Их мама Лиля во время обстрелов стала волонтером, чтобы помогать украинским военным – защитникам города. Именно эта обновленная армия – главный аргумент мамы, чтобы девочки не боялись. Лиля решила для себя, что сделает все, чтобы дети не паниковали.

Именно так советуют себя вести психологи – не запугивать детей, а говорить с ними честно.

"Надо сказать, что я рядом, всегда буду защищать тебя, что бы ни случилось, что мы скорее всего справимся, что мы продумаем с тобой какие-то ритуалы, какой-то наш личный язык", — советует психотерапевт Юлия Шуваева.

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За 8 лет войны в Украине погибли 44 ребенка, а еще 147 получили ранения, взорвавшись на боеприпасах. Чтобы такого не случалось, со школьниками проводят занятия спасатели и полицейские. Отныне – также в столичных школах. Их, в частности, знакомят с разными видами боеприпасов, но не для того, чтобы напугать, а наоборот – успокоить.

В киевском лицее Богуна юношей и юношей, избравших себе военную профессию, учат, что страх — это естественно, но его нужно преодолевать. Здешние воспитаники рассказывают, что сами больше успокаивают своих родителей, объясняя, что не нужно бояться войны с Россией. Они уже признали защиту отечества своим долгом.

Будущая военная Летчица Саша точно знает — иногда можно позволить себе совсем немного страха. "Если ты теряешь страх, то теряешь бдительность", — считает девушка.

Страх войны: как успокоить своих детей и правильно объяснить, что происходит

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