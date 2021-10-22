Призы за прививки: тем, кто вакцинируется против коронавируса, дарят велосипеды, телевизоры и авто

Призы за прививки: тем, кто вакцинируется против коронавируса, дарят велосипеды, телевизоры и авто

Подарки разыгрывают в Виннице среди тех, кто получил две дозы вакцины.

В Виннице устроили розыгрыш призов, чтобы поощрить горожан вакцинироваться. Участвовать в нем могли лишь те, кто получил две прививки.

Из десяти тысяч людей компьютер выбрал 30 счастливчиков. И сегодня они повезли домой новенькие велосипеды и телевизоры. Об этом сообщает журналист ТСН.

"Вакцинировался для себя, для здоровья. Прежде всего для семьи. Ну наконец выиграл телевизор, это был приятный подарок", — сказал участник акции Александр Постернак.

Впереди еще главный приз — автомобиль, розыгрыш состоится в декабре.

Все призы, говорят в мэрии, покупают за бюджетные деньги. И такая акция таки имела смысл, отмечают чиновники, — уровень вакцинации вырос. На сегодня в городе прививки получили больше 90 тысяч человек, это больше трети горожан.

Винницкий городской совет

Новости Украины: в Виннице устроили розыгрыш призов среди полностью вакцинированных горожан

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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