Призыв резервистов в Украине: как попасть в армию снова и для кого действуют ограничения

Призыв резервистов в Украине: как попасть в армию снова и для кого действуют ограничения

Призову подлежат резервисты от 18 до 60 лет.

С сегодняшнего дня в Украине стартовал призыв резервистов. Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский. С утра у центров комплектования уже находились десятки резервистов, готовых стать в ряды Вооруженных сил. Некоторые сразу отправились в свои воинские части, в которых защищали Украину во время первых волн мобилизаций. Сейчас в армию призывают исключительно тех, кто имеет за плечами боевой опыт. Таких в Украине, по данным Минобороны, до полумиллиона.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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В Украине более 14 тысяч резервистов территориальной обороны призовут на сборы на 30 дней, заявил командующий Силами территориальной обороны ВСУ Галушкин.

Евгений – резервист первой очереди. Знал, что снова призвать в армию могут в любую минуту. Особенно теперь, когда российская армия уже официально на нашей территории.

"Новости смотрим каждый день. Переживаем за наших женщин, нашу страну. Россия вообще не видит границ. Мы с ребятами обязательно пойдем и поможем нашим ребятам”, – говорит он.

Согласно указу президента, будут мобилизовать украинских резервистов, чтобы доукомплектовать бригады на фронте. Большинство из тех, кто услышал заявления главы государства с экранов телевизоров, уже утром – на пороге военкоматов, которые теперь называются центрами комплектования.

Только в районный Святошинский, что в столице, военкомат в первой половине дня пришли более сотни резервистов. Все утверждают единое – Россия перешла границу.

Оперативный резерв первой очереди — именно эти украинцы могут быть мобилизованы в армию. Согласно документам Генштаба, это те, кто прошел срочную службу или воевал в зоне АТО/ООС. Чтобы снова оказаться в армии, нужно, по меньшей мере, два условия — психическое и физическое здоровье. Таких парней в Украине не менее полумиллиона — подсчитали в Минобороны. Призыв имеет возрастные ограничения от 18 до 60 лет.

Для опытных солдат в центрах комплектации даже обещают медкомиссию и оформление в армию по упрощенной системе. Продлится служба не больше года. Некоторые из резервистов, не дожидаясь вызова, поехали в воинскую часть самостоятельно. Так тоже можно, говорит главный столичный комиссар. Но просит ставить в известность свои центры комплектации.

За семь суток должны собрать достаточно бойцов, чтобы закрыть вакантные специальности. Главнокомандующий убеждает, что наличие боевого опыта – главное.

"Учитывая обострение на линии столкновения, а также необходимость обеспечить оборону рубежей государства с востока, севера и юга, каждый человек в рядах сил обороны важен. Я, как главнокомандующий Вооруженными силами Украины, рассчитываю на вас", — сказал он.

Призыв резервистов: в ряды ВСУ зовут исключительно тех, кто уже имеет боевой опыт

Напомним, президент Владимир Зеленский сказал, что в Украине пока нет необходимости объявлять мобилизацию.

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