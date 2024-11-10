Мобилізация с 14 лет и "правильная" смерть: самые радикальные подходы к войне и призыве

В частности, Дмитрий Корчинский выступил за то, чтобы в определенных условиях дети тоже принимали участие в защите государства, как это делают в некоторых африканских странах.

Политический и общественный дискурс вокруг войны в Украине и мобилизации набирает шокирующие и иногда абсурдные обороты. Среди сторонников жесткой мобилизации раздаются заявления об ограничении демократических прав уклонистов и простреливании колен, а иногда звучат и вовсе странные заявления, например о призыве 14-летних и "правильной" смерти.

О радикальных подходах к войне и мобилизации читайте на ТСН.ua.

Эта дискуссия, наполненная громкими и провокационными призывами, отражает растущее напряжение и сложность мобилизационных вызовов в Украине, однако разжигание крайних настроений часто оборачивается сомнительными призывами к радикальным действиям.

"Правильная" смерть и "помощь" со смыслом жизни от ТЦК

Лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский рассказал, о том, как украинцам следует умирать и как ТЦК помогают людям осознать свою цель в жизни. Так, в программе "Рандеву с Яниной Соколовой" политик взялся утверждать, что уклонисты не хотят воевать из-за собственной бытовой скуки, бессмысленности существования, наркотической жизни и глупости. По словам Корчинского, военную службу следует воспринимать как большое приключение. На замечание Соколовой о том, что проиключение можеть завершиться смертью, политик дал такой ответ:

"Что бы мы ни делали, мы закончим смертью. Но смерть в бою за отечество – это высокосмысленная смерть, это прекрасно. А смерть в луже собственной мочи на полу коридора больницы, где на тебя всем наплевать, в глубокой старости и в маразме – это худшее, что может случиться с человеком".

Политик отметил, что к этой мысли уклонистам следует прийти, и "ТЦК им помогает это осознать. И я вам скажу, что удивительно много людей нашло себя на войне. Попал на войну – и расцвел человек, и все прекрасно".

Корчинский убежден, что настоящие человеческие трагедии начнутся тогда, когда закончится война, ведь мужчины не будут знать, что им делать.

Заявление политика о смерти несколько напомнило высказывания известного российского пропагандиста Владимира Соловьева, который в прошлом году призвал россиян не бояться умирать, потому что "жизнь сильно переоценена", а "смерть – неизбежна". Кстати, скандальный священник РПЦ Андрей Ткачев призвал россиян умирать в Украине, а не "под столом во рвоте".

Мобилизация – с 14 лет

Кроме того, Корчинский отметился абсурдным заявлением о понижении мобилизационного возраста. В интервью телеканалу NTA он предложил снизить возраст мобилизации до 14 лет, если Украина окажется на грани уничтожения.

"Если страна будет на грани уничтожения, можно снизить возраст мобилизации до 14 лет. В этом возрасте молодой парень уже может поднять автомат. Мы знаем прогрессивные страны Центральной Африки, где дети воюют с 12-14 лет", – сказал Корчинский.

Что интересно, политик называет эти страны "прогрессивными", намекая, что они могут стать примером для Украины и путем к победе. Но история с детьми-солдатами, кажется, это далеко не то, что следует перенимать у африканского континента.

"Когда государству грозит самая большая опасность, то, конечно, воевать будут все — мужчины, женщины, 80-летние, 15-летние", — отметил Корчинский.

По его словам, лучше в случае необходимости погибнуть в бою, но "не сдать" государство, "а это значит, что готовность к войне должна быть у всех от 15 до 90 лет".

Дмитрий Корчинский / Фото: УНИАН

5 лет в ВСУ – или 5 лет в тюрьме

Военный, ветеран АТО и айдаровец Евгений Дикий, постоянно выступающий за более жесткую мобилизацию, одобрительно отозвался о рейдах ТЦК, в частности на концерте "Океана Эльзы", назвав их "образцово-показательными", и выразив сожаление, что они были "точечными". В интервью "Новынарне" ветеран сказал, что "уклонист должен знать, что его место сидеть тихо в подвале и надеяться, что его не найдут, а не ходить на концерты".

А в эфире Radio NV Дикий заявил, что военнообязанных нужно поставить перед выбором: либо отдать 4-5 лет жизни для службы в армии, либо провести такое же время в тюрьме.

"Ты должен отдать какую-то четко фиксированную часть своей жизни – например, 4 или 5 лет, как уже установят, для того чтобы эта страна вообще продолжала существовать, но у тебя есть выбор: ты можешь отдать эти 4 или 5 лет в форме и вернуться героем, или ты можешь ровно эти самые 4 или 5 лет провести на зоне как бесплатная рабочая сила и оставаться с клеймом судимости", – высказался ветеран АТО.

Евгений Дикий / Фото: ТСН.ua

"Не вышел из машины – прострелить колено"

Не вышел из машины – прострелить колено. Напомним, что еще в начале года по Сети расползлось заявление командира 118-й бригады терробороны Анатолия Стуженко. Он выступил за жесткую мобилизацию, и вот как он себе ее представляет:

"Должно быть так: не вышел из машины – прострелили колено. Если тебя остановили и говорят. Только так! Иначе мы не победим. Жестокая мобилизация. Если ты не можешь – приходишь и откровенно говоришь: "Я лучше надену юбку. Я буду ходить в юбке, но я буду шить для военных и что-то там делать. Я мужчина, но буду ходить в юбке."

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Скандал: "Не вышел из машины — прострелили колено!" Жесткая мобилизация!

А генерал-майор запаса СБУ, экс-замглавы спецслужбы Виктор Ягун также январе выступил за то, чтобы уклонистов лишать гражданства:

"Я бы вообще лишал гражданства тех людей, которые говорят, что не хотят воевать. Не хочешь выполнять свои обязанности, какие могут быть у тебя права?".

Кстати, недавно командир 13-й бригады Нацгвардии "Хартия" полковник Игорь Оболенский выступил за ограничение демократических прав уклонистов. Он предложил ввести статус "негражданина" Украины и на 5 лет запретить голосование на выборах для тех, кто отказывается защищать государство.

Экс-министров и генералов – в пехоту

Ветеран, глава волонтерского проекта Victory drones Мария Берлинская выступила за то, чтобы неэффективных руководителей оборонного сектора отправлять в пехоту, чтобы они также защищали Украину. Это сохранит жизнь молодым военным, отметила ветеран в эксклюзивном интервью специальной корреспондентке ТСН Наталье Нагорной.

"Неэффективных командиров нужно бросать в пехоту. Почему мы так легко их отпускаем, почему мы так легко отпускаем экс-министров? Если возьмем несколько тысяч неэффективных генералов, полковников, показавших негативные результаты, экс-министров, экс-заместителей – всех этих людей, ответственных за оборонку, если мы их бросим оборонять тот же Покровск, мы сохраним жизнь многим ребятам, которые могут прийти на эти позиции и заниматься обороной. Нам всегда говорят – пусть уходят на пенсию. Почему они должны жить на мои налоги? Они провалили оборонку", – объяснила свою позицию Берлинска.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Неэффективных чиновников стоит бросить в пехоту

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