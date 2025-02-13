Про Украину без Украины: что нужно знать о первом разговоре Трампа с Путиным и чего ждать дальше

В среду, 12 февраля, Дональд Трамп сначала поговорил по телефону с Путиным, а сразу после этого – с Владимиром Зеленским, сделав ряд неоднозначных заявлений.

Однако начать, прежде всего, следует с того, что в среду, 12 февраля, состоялся первый объявленный телефонный разговор Трампа с Путиным. Подчеркнем, что именно публично объявленный. Потому что Трампа множество раз спрашивали о его контактах с главой Кремля, которые он прямо не подтверждал, но и не опровергал. Сразу после этого Трамп поговорил по телефону с Владимиром Зеленским, который к тому времени уже встретился в Киеве с министром финансов США Скоттом Бессентом. Уже в пятницу, 14 февраля, переговоры Украины и Америки продолжатся на площадке Мюнхенской конференции по безопасности, где президент Зеленский встретится с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и спецпредставителем Трампа по Украине и России Китом Келлогом.

Очередность телефонных разговоров Трампа, его последующие неоднозначные комментарии и невовлечение европейцев к переговорам с Россией взбудоражили не только украинское общество, но и многих в Евросоюзе. В совместном Парижском заявлении министры иностранных дел Франции, Британии, Германии, Испании, Италии, Польши и представители ЕС подчеркнули, что готовы укреплять поддержку Украины и ожидают участия Украины и Европы в каких-либо переговорах. В соцсети Х многие европейские чиновники выразили слова поддержки Украине, подчеркивая недопустимость единоличных переговоров с Путиным. Писали об этом и бывшие соратники Трампа по его первому президентскому сроку.

Вряд ли это повлияет на мнение Трампа и его подход к попыткам остановить войну России против Украины. В Кремле заявили, что уже начали подготовку ко встрече Путина с Трампом. Многие западные СМИ пишут, что судьбу Украины уже решили без Украины и Европы. Итак, чего ждать дальше? Читайте в материале ТСН.ua.

Никакой конкретики: Вторая мировая, потери и переговоры

В среду, 12 февраля, Путин получил то, к чему стремился почти с самого начала полномасштабной войны против Украины.

Во-первых, завесы международной изоляции больше нет. Путин больше не изгой. Лидер демократического мира побеседовал с международным военным преступником, убившим тысячи и тысячи людей.

Во-вторых, разговор, где обсуждалась судьба Украины и Европы, состоялся без самой Украины и Европы. И, хотя Трамп сразу после переговоров с Путиным поговорил по телефону и с президентом Зеленским, в сообщении на Truth Social о разговоре с главой Кремля американский президент написал:

"Мы также договорились о том, что наши соответствующие команды немедленно начнут переговоры, и мы начнем с телефонного звонка президенту Украины Зеленскому, чтобы проинформировать его о состоявшемся разговоре, что я и сделаю прямо сейчас".

Кроме того, в этом же сообщении Трамп написал, что "договорился очень тесно работать вместе (с Россией – Ред.), в том числе посетив страны друг друга". Вряд ли Путин поедет в Америку, или Трамп – в Россию. Однако их встреча, о которой уже публично говорят в Кремле, в ближайшее время вполне возможна. Многие пытались предсказать первые шаги Трампа по поводу попыток положить конец войне России против Украины. Тем не менее, еще летом 2024 года спецпосланник Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл сказал в одном из подкастов: "Хотите понять, что Трамп будет делать после вступления в должность? То же, что и во время первого президентского срока".

Собственно, так оно и есть. Причем Трамп делает то, что публично обещает, тяготея к попыткам найти общий язык с диктаторами. Различие с его первым президентским сроком лишь в том, что сейчас его команда – это полностью лояльные люди. И это еще и умножено на республиканское большинство в двух палатах Конгресса. Напомним, что Трамп уже встречался с Путиным в 2018 году в Хельсинки, где поставил слова главы Кремля о невмешательстве России в американские выборы в 2016 году (на которых, собственно, Дональд Трамп и победил Хиллари Клинтон) выше соответствующих выводов американской разведки.

Поэтому сейчас ничего не помешает Трампу организовать большой саммит с Путиным. Внутри США отсутствует система сдерживаний и противовесов, способная его остановить. К тому же, судя по постам Трампа о России, призывам к Путину и разговору с ним, можно предположить, что он и его команда находятся в плену российских нарративов об истории. Трамп уже не впервые упоминает о том, как США и Россия "успешно боролись вместе во время Второй мировой войны", а собственно сама "Россия потеряла десятки миллионов людей", как и США.

По итогам переговоров с Путиным Трамп также написал, что поручает своей команде – госсекретарю Марко Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, советнику по нацбезопасности Майку Уолтцу и спецпосланнику по вопросам Ближнего Востока (который был в Москве во вторник, 11 февраля, забирая помилованного Путиным американского учителя Марка Фогеля) Стиву Уиткоффу "возглавить переговоры". Что интересно, здесь нет фамилии Кита Келлога, являющегося спецпредставителем Трампа по Украине и России, что может свидетельствовать о том, что он не входит в ближайший круг доверенных лиц президента США.

Сообщение Трампа о разговоре с Зеленским было более кратким. Он подчеркнул, что украинский президент, как и глава Кремля, хочет заключить мир, и вспомнил о встрече в пятницу, 14 февраля, в Мюнхене, где делегацию США возглавят вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио. Однако сразу после этого во время общения с прессой, отвечая на вопрос, считает ли Трамп Украину равноправным участником этого мирного процесса, он ответил:

"Это интересный вопрос. Я думаю, что они должны заключить мир. Их людей убивают, и я думаю, что они должны заключить мир. Я сказал, что это нехорошая война, чтобы в нее вступать. Думаю, они должны заключить мир. Вот что я думаю".

НАТО и территории: уступки Путину и реакция Европы

Реакция Европы была предсказуемой. Глава дипломатии ЕС Кайя Каллас подчеркнула, что любое мирное соглашение, заключенное за спинами Украины и Европы, обречено на провал, ведь для его имплементации как раз и необходимы Европа и Украина. Сравнивая это с временами Второй мировой, о которой Трамп упоминал в разговоре с Путиным, Каллас отметила, что нынешняя ситуация сравнима с 1938 годом.

"Мы находимся в ситуации, когда Чехия решила дать отпор, и единственное, чего от нас ждут — поддержать их оружием или чем-либо, в чем они нуждаются, чтобы избежать Второй мировой войны. И сейчас мы должны помочь Украине обороняться от агрессии, чтобы не произошло более широкого конфликта", — добавила глава дипломатии ЕС.

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Действительно, после первого объявленного публично телефонного разговора Трампа с Путиным многие сравнивали происходящее сейчас с 1938 годом. К примеру, бывший премьер Швеции Карл Бильдт написал в Х, что "это, бесспорно, инновационный подход к переговорам — идти на очень серьезные уступки еще до их начала, даже Чемберлен не падал так низко в 1938 году, и Мюнхен все равно закончился очень плохо". По словам президента Зеленского, Украина не примет каких-либо договоренностей, которые будут приняты без Украины и ЕС, который тоже должен быть стороной переговоров. К тому же просто поговорить и встретиться с Путиным, легализовав военного преступника и убийцу на международной арене, мало. Надо, чтобы и Россия выполнила взятые на себя обязательства.

Что касается первого условия Путина – отказа Украины от вступления в НАТО – на Западе, очевидно, уже давно сложился консенсус. Общаясь с прессой после разговора с Путиным, Трамп заявил, что лично не считает практичным, чтобы Украина была членом НАТО. По его словам, россияне давно говорят, что Украина не может идти в НАТО. "Мне это подходит", — добавил Трамп. Уже в четверг, 13 февраля, после встречи с министром обороны США Питом Хегсетом в Брюсселе генсек НАТО Марк Рютте также сделал неожиданное и достаточно контроверсионное заявление:

"Никогда не было договоренности, что когда бы ни начинались мирные переговоры, эти мирные переговоры заканчивались в любом случае и всегда членством в НАТО. Независимо от результатов мирных переговоров Альянс должен убедиться, что Путин никогда не попытается снова напасть на Украину, и такие гарантии могут иметь разные формы. Но Украине никогда не обещали, что в рамках мирного соглашения они будут в НАТО", — сказал Марк Рютте.

Однако Путин, очевидно, потребует юридического закрепления отказа Украины от вступления в НАТО. Это могут быть как соответствующие изменения к украинской Конституции, так и определенный международный меморандум с подписями, например, США, Украины и России.

Вторым условием Кремля, которое Москва запишет в будущем документе об условиях установления режима прекращения огня, станет отход Сил обороны Украины на админграницы четырех украинских областей – Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской – которые Путин незаконно записал в российскую конституцию еще в сентябре 2022 года. Сложно представить, как Украина на это может согласиться.

К тому же во французском МИДе напомнили, как Россия "выполняла" Минские договоренности. По словам министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро, десять лет назад был подписан второй "Минск", установивший режим прекращения огня в Украине. "Многократно нарушенный, он не удержал Россию от вторжения в 2022 году. Если мы хотим стойко отразить угрозу и обеспечить мир, нам придется делать больше и лучше", – добавил министр.

Однако Трамп и его команда по-видимому считают, что война не заканчивается, потому что никто до этого не говорил и не встречался с Путиным. Заставить же Россию сесть за стол переговоров могут не еще большие санкции, а уступки со стороны Украины и остановка предоставления Киеву военной помощи. Хотя во время визита в Киев министр финансов США Скотт Бессент и заверил, что США продолжат поддерживать Украину "так долго, как придется", уже в четверг, 13 февраля, министр обороны США Пит Хегсет отметил, что "будущее финансирование меньше или больше может быть предметом переговоров". Поэтому это не агрессор должен вывести свои войска с чужой земли, а жертве надо просто перекрыть кислород, чтобы она перестала сопротивляться.

"Эйзенхауэр верил в крепкие отношения с Европой. Однако в конце своего президентства даже он был обеспокоен, что Европа недостаточно заботится о собственной обороне, едва не сделав из дяди Сэма лоха. Что ж, как и президент Эйзенхауэр, эта администрация глубоко верит в альянсы, но будьте уверены: президент Трамп никому не позволит превратить дядю Сэма в дядю Лоха", – заявил Пит Хегсет.

В четверг, 13 февраля, почти все европейские лидеры написали в соцсетях, что любые переговоры с Россией о судьбе Украины должны включать Европу и, собственно, саму Украину. Киев уже публично озвучил свою позицию. Очередь за объединенной Европой, которая нужна Трампу, что бы он там ни говорил. Ведь, как правильно отметила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме в Давосе, взаимная торговля США и ЕС — это $1,5 трлн. На кону очень многое. Особенно, если команда Трампа ставит своей целью противостояние с Китаем.