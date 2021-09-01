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Пробег единства на "Олимпийском": для толерантности объединились профессиональные спортсмены и дети с инвалидностью

Пробег единства на "Олимпийском": для толерантности объединились профессиональные спортсмены и дети с инвалидностью

ТСН.ua

Больше всего аплодисментов получили те, кто пришел последним.

Пробег единства на "Олимпийском": бок о бок бежали, или же — шли, профессиональные спортсмены с детьми с инвалидностью.

Об этом шла речь в сюжете ТСН.19: 30 31 августа 2021.

Дистанция символическая — один круг стадиона. Преодолели ее все без исключения участники.

Больше всего аплодисментов получили те, кто пришел последним.

Подобное мероприятие проводится уже третий год подряд — для толерантности и безбарьерности в нашем государстве.

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