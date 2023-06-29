Пробежал задом наперед 45 километров: львовянин преодолел ультрамарафон, чтобы собрать средства для ВСУ

Во Львове спортсмен Владимир Ханас пробежал 45 километров задом наперед, чтобы собрать один миллион гривен на закупку дронов для военных, говорится в ТСН.

Вместе с единомышленниками спортсмен стартовал с Площади Рынок, но другие двигаются традиционным способом, Владимир бежал задом наперед. 39-летний спортсмен говорит, что к необычному забегу готовился несколько месяцев. "В мае я набегал в общей сложности 567 километров, из них 200 километров спиной вперед", — рассказывает он.

Нынешний ультрамарафон организовал с одной целью: собрать донаты от своих подписчиков для Вооруженных Сил. Разработал специальный арт-джипиес маршрут – дистанция повторяет границы Украины. "Очень сложный маршрут: по мостовой, тротуары, железные пути, парки, подъемы, спуски, сложный, мне трудно даже угадать, какой будет результат примерно", — добавляет спортсмен.

Карта ультрамарафона Владимира Ханаса

Бег задним ходом распространен в США и Японии, даже есть чемпионат мира именно по этому виду спорта. Практиковать его Владимир начал после того, как переболел "ководом", вирус тогда дал осложнение на ноги. "Говорят, если есть травма колен, надо бегать задним ходом, оно меньше побаливает и реабилитация быстрее проходит", — делится опытом мужчина.

Поучаствовать в марафоне призывает и своих друзей. Впрочем, те спиной бежать не решаются. Все 45 километров они сопровождали Владимира.

Свой марафон мужчина транслировал в сети, чтобы собирать на дроны для военных. Сбор продлится до начала июля.

Владимир занимается бегом уже десять лет, он чемпион Украины по 24-часовому марафону. Также серебряный призер триатлона – железной дистанции. Так что друзья не удивляются, когда он финиширует уже через 5 часов.

Во время забега Владимир упал, но, говорит, травмы получил незначительные.

Представители Национального реестра рекордов Украины зафиксировали новый рекорд.

Во Львове спортсмен Владимир Ханас пробежал 45 километров задом вперед и установил рекорд

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