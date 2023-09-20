Пробить проход через "линию Суровикина": Черник о том, смогут ли ВСУ выйти на Азовское побережье в этом году

Если ВСУ удастся пробить проход через "линию Суровикина" к началу сезона дождей, то есть шанс прикоснуться к Северному Поазовью.

Об этом в эксклюзивном интервью для ТСН.ua заявил военный аналитик Петр Черник.

“Время точно не на стороне Кремля, это все хорошо понимают. Россия теряет свой стратегический потенциал, им критически нужна "передышка". Но, по-моему, ее не будет”, — говорит аналитик.

"На эту минуту нужно пользоваться словами последнего командующего армией УПА Василия Кука, который говорил: "Переговоры с оккупантами на твоей земле могут продолжаться не дольше автоматной очереди". Но понимаем, что любые войны кончаются, и эта война обязательно закончится. Все войны без исключения заканчиваются документами и эта война закончится какими-то документами. Важно, чтобы все закончилось в нашу пользу», — заметил Черник.

Во время открытия Рамштайна 19 сентября министр обороны США Ллойд Остин сказал, что ВСУ достигают стабильного прогресса в наступлении и что время не на стороне Кремля в этой войне. Комментируя эти слова, военный аналитик отметил, что разделяет такую точку зрения, потому что очень много завышенных ожиданий в нашем обществе относительно скорости наступления.

“Достаточно самого факта того, что 15-я армия мира наступает на вторую армию мира, которую мы сумели проломить на южном плацдарме так называемую линию снабжения – там все усеяно минами, на один квадратный метр до пяти взрывных устройств. Сейчас бои идут во второй линии, она слабее второй. Там находится личный состав, блиндажи и другие укрепления», – отметил Черник.

«Как только мы сумеем проломить этот большой проход в так называемой линии Суровикина, то действительно все может пойти веселее и есть шанс прикоснуться к Северному Поазовью. Но есть нюанс — мы понимаем, что все это будет полноценно происходить в цикле сухой погоды. До конца октября у нас еще точно есть время. Зимой погода будет хуже и логика боевых действий изменится. Правда, этой зимой не будет все так же, как предыдущей зимой. Определенное отличие будет”, — резюмировал эксперт.

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