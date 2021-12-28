Пробка на 10 километров: в Днепре снегопад парализовал город, люди идут пешком (фото)

Пробка на 10 километров: в Днепре снегопад парализовал город, люди идут пешком (фото)

Движение затруднено из-за многочисленных ДТП.

В Днепре во вторник, 28 декабря, снегопад с самого утра парализовал город. Огромная пробка протяженностью около 10 километров образовалась на Слобожанском проспекте и на Центральном мосту.

Согласно данным Google maps, из-за ДТП движение затруднено от улицы 8 Марта, по Слобожанскому проспекту, Центральному мосту, а также в центре города.

Google Maps

В Сети пишут, что дорога от улицы Калиновой до моста занимает 40 минут. Такая же ситуация на улицах Янтарной, Байкальской и Каруны. Люди выходят из общественного транспорта и идут пешком.

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"Все, что можем сказать стоящим на Слобожанском проспекте – держитесь. Кто собирался туда ехать – не смейте", – пишут в местных группах.

Отметим, что во вторник, 28 декабря, в Украине будут сильные осадки – снег и метель. Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. Осадки ожидают по всей стране. На юге Украины ожидается снег с дождем.

Google Maps

Фото: Telegram "Днепр Сейчас"

Фото: Telegram "Днепр Сейчас"

Фото : Telegram "Днепр Сейчас"

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