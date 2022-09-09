Пробка почти на 50 километров: на пункте пропуска Ягодин продолжается транспортный коллапс

Тысячи грузовиков стоят в полосе по полторы-две недели. Польская сторона очень медленно пропускает наши грузовики – один в час – а еще там забастовали перевозчики.

Граница с Польшей просто остановилась. Водители без надлежащих санитарных условий вынуждены жить в машинах. Портятся товары, нарушена логистика, перевозчики терпят миллионные убытки, говорится в ТСН.

Сейчас почти три тысячи грузовиков и более 40 километров пробок, автомобили стоят от Ковеля. Пока польские чиновники думают, как упростить пересечение границы на Ягодине, наши дальнобойщики выживают в многокилометровых пробках. «Помогаем друг другу, нужно делиться, как-то нужно выживать», — говорят водители.

Водители, стоящие в пробках, объединяются в группы, делятся продуктами. Но охраняют место для авто, чтобы чужие наглецы не вклинились, здесь уже доходит до драк.

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Ежедневно дорога до границы растет на несколько километров. Машины стоят под солнцем неделями и не двигаются. Они стоят и не знают, когда доедут до границы. Живут слухами и информацией из Интернета. Эдуард везет печенье во Францию, холодильная камера работает постоянно, на это тратит дополнительное горючее, которое покупает через два дня на заправках. «Ничего не объясняют, говорят, что проблема с польской стороны. Четыре километра до границы, а когда стало было 37 километра, к этому часу уже стою 7 суток», — говорит водитель.

С украинской стороны проблем нет — пункт пересечения открыт, а с польского — заблокирован, там бастуют дальнобойщики. «Они объявили три основных требования: первое — они хотят заезжать в Украину и разгружаться и пустым транспортом ехать вне очереди. Другое требование, чтобы ветеринарная и фито службы работали 24 часа, чтобы больше оформляли грузов и третий, чтобы вернули разрешения нашим украинским перевозчикам. Пока ситуация не решается, пункт пропуска заблокирован», — рассказывает исполняющий обязанности начальника Волынской таможни Николай Татарчук.

Об оформлении пустых грузовиков правительства договорились, поляки готовы запускать в пункт пропуска Устилуг-Зосин. Киев предлагает еще два таких места во Львовской области, чтобы разгрузить Ягодин. Относительно отдельной полосы здесь пока никто не понимает, как ее сделать, ведь дорога двухпутная. В одной стоят фуры, а в другой двигаются легковые авто и автобусы. Ко всему тамошние таможенники очень медленно пропускают наши грузовики — один за час.

Кто-то пьет «Валидол», кто-то успокоительное, в таких пробках нервы у водителей не выдерживают. Те, что на двадцатом или тридцатом километре еще стоят, а те, что на сороковом не выдерживают и разворачиваются, едут на Львовщину, но и там их ждут очереди.

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