Пробки на Южном мосту в Киеве будут вечно: эксперт объяснил, что не так с переправой

Южный мост в Киеве на вечном ремонте

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В Киеве новый скандал с Южным мостом, который три года во время войны был закрыт для проезда гражданского автотранспорта. Движение автомобилей с левого на правый берег открыли только недавно, в марте. Но киевляне не долго радовались, потому что именно на этой части переправы дорожные службы приступили к ремонтным работам.

За три года войны горожане неоднократно замечали на Южном мосту ремонтников, которые там неожиданно появлялись и внезапно исчезали. Какие работы они выполняли — неизвестно, но очень вероятно, что их не завершили, если снова вернулись с ремонтом.

Теперь столичные водители вынуждены стоять в пробках на переправе по 1-2 часа. В Сети распространяются видео, где автовладельцы упрекают городских властей и интересуются, почему за три года, пока мост был закрыт для проезда, на нем не выполнили все необходимые ремонтные работы.

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Южный мост на вечном ремонте

По словам Дмитрия Беспалова, эксперта по транспортному планированию, к сожалению, постоянные ремонты на Южном мосту будут продолжаться еще долго. Фактически они продлевают жизнь переправе, о чем специалисты отмечали еще десять лет назад.

Эксперт добавляет, техническое состояние Южного моста ограничено работоспособно. Это четвёртое состояние аварийности таких сооружений. Южному мосту уже не много осталось до критического предела, хотя он имеет статус «самого младшего» в Киеве, потому что был введен в эксплуатацию в декабре 1990 года. Переход подобных сооружений из состояния в состояние происходит в геометрической прогрессии. Поэтому он может довольно быстро там оказаться.

«Южный мост придется все время ремонтировать. Такое происходит из-за определенных конструктивных особенностей сооружения и особенностей эксплуатации моста. Южный, как любой внеклассный мост, уникален и имеет уникальную схему строительства, но в ней есть некоторые несовершенства. То есть повторно по такой схеме строить мост никто уже не будет, потому что есть много недостатков. Все это накладывается на очень плохую эксплуатацию моста. К сожалению, мы не заботимся об этих сооружениях должным образом — не чистим дренажи, не ремонтируем заранее деформационные швы и другие конструкции, а это приводит к серьезным проблемам», — рассказывает ТСН.ua Дмитрий Беспалов.

Южный мост в Киеве и бесконечные пробки

Перегрузка трафиком

Специалист подчеркивает, что Южный мост транзитный, то есть пропускает через себя весь транзитный автомобильный трафик через Киев и реку Днепр.

«Я не знаю, что там сейчас с тяжестью трафика, но раньше точно были проблемы именно с перегрузкой на сооружение. Все это вместе вызывает такие негативные процессы на Южном мосту — его разрушение, дополнительные проблемы с гидроизоляцией и, собственно, несет определенную опасность», — продолжает эксперт по транспортному планированию.

Почему не ремонтировали три года

На вопрос, почему Южный мост не ремонтировали, когда он был перекрыт на три года во время войны, эксперт отмечает следующее:

«Я могу предположить, что здесь есть две причины. Первая — мост был перекрыт для какого-то стратегического резерва и здесь вопрос к военным: зачем они его перекрыли и держали наготове для каких-то процессов. Думаю, именно это исключало возможность заводить на мост гражданских строителей. Мост не просто так был перекрыт и его в это время нельзя было поставить на ремонт. Вторая причина — ремонт моста такого масштаба, это процесс, который нужно заранее запланировать и подготовиться, а также иметь на это деньги, провести соответствующие тендеры и прочее. Это не быстро делается, особенно на бюджетные средства», — объясняет Дмитрий Беспалов.

Постоянная вибрация на мосту

Говорят, что во время войны ремонтникам удалось заменить деформационные швы на Южном мосту. Всего их на объекте 46 и большая часть была заменена еще до начала войны.

«С Южным мостом есть проблемы, и если на нем заменили деформационные швы, то боюсь, что ремонтным бригадам придется все делать заново. Проблема в том, что из-за особенности конструкций моста он постоянно вибрирует и разрушает эти швы, а еще перетирает гидроизоляцию. Это происходит потому, что сама конструкция моста неудачная», — объясняет эксперт.

Регулировка движения грузовиков

Чтобы устранить эти проблемы, Южный мост нужно по-другому эксплуатировать. Об этом еще до войны шли дискуссии в КГГА. Южный мост уникален тем, что он транзитный и объединяет два берега Днепра. И именно большой поток транзитного транспорта, особенно грузовиков, перегружает его и постепенно разрушает.

«Специалисты предлагали решить проблему грузового трафика на Южном мосту, за счет освобождения от грузовиков его крайних полос. Предлагалось организовать проезд грузового транспорта исключительно у линии метро или ближе к середине моста. Требовалось все технически организовать, ведь в правилах дорожного движения нет такого, что грузовики должны ездить по отдельным полосам. Но проблему так и не решили, потому что столичные чиновники не решились делать что-то, что выходит за рамки их полномочий. Им, к сожалению, проще, чтобы мост просто развалился, чем они примут решение, превышающее их полномочия», — говорит Дмитрий Беспалов.

Южный мост и километровые пробки

Мост для экспериментов

Перед войной очень часто звучали предложения, чтобы закрыть Южный мост на год и полностью его отремонтировать. Но тогда, по мнению чиновников, это было проблематично сделать, ведь из-за закрытия Южного моста Киев бы захлебнулся в пробках — хотя этого не произошло за три года войны. Поэтому тогда решили «латать» мост небольшими участками с временным перекрытием движения транспорта.

«Проблемы, которые есть на Южном мосту, невозможно решить даже за один год его полного перекрытия. Его частично перекрывали еще до коронавируса и войны, оставляя для проезда лишь одну полосу. Там велись масштабные ремонтные работы, но они не принесли положительных результатов. Фактически, дорожные службы там экспериментировали, выполняя различные виды и технологии ремонтов. На Южном мосту даже клали литой асфальт, который якобы должен был решить все имеющиеся проблемы, но он, к сожалению, их не решил», — говорит Дмитрий Беспалов.

Как решить проблему Южного моста?

За последние десять лет Южный мост стал своеобразной «черной дырой», в которой исчезают миллионы бюджетных средств, а проблема остается не решенной, потому что переправа продолжает оставаться ограниченно трудоспособной.

«Южный мост — это проблемный объект инфраструктуры. В общем, столичные мосты слишком перегружены, особенно Южный — незначительное ДТП на мосту, и мы уже все это чувствуем. Если бы не перегруженность других мостов в Киеве, проблемы Южного моста можно было бы уладить, например, уменьшить нагрузку на него. К сожалению, по своей схеме Южный мост не может исполнять обязанности столь нагруженного объекта. Его следует разгружать от трафика. И здесь вопрос, как это сделать? Что тогда нагрузить — аварийный мост Патона или предаварийный Северный? Пока непонятно, поэтому собственно ремонты на нем будет продолжаться, а водители будут стоять в пробках», — заключает Дмитрий Беспалов.

Ремонт стал причиной огромных пробок

Что говорят в «Киевавтодоре»?

В коммунальной корпорации «Киевавтодор», подтверждают версию эксперта. Там отмечают, что постоянное увеличение транспортной нагрузки на конструкции Южного моста привело к деформации мостовых элементов, в частности, асфальтобетонного покрытия. Именно поэтому на мосту продолжаются ремонтные работы, потому что на его настоящую реконструкцию нет средств.

«По выводам специалистов, мост нуждается в реконструкции с приспособлением к современным нормам и требованиям, на что необходимо выделить значительные средства. Впрочем, пока нет возможности приступить к реконструкции, дорожники не прекращают те работы, которые позволяют нормально использовать сооружение в условиях имеющейся нагрузки», — сообщил в ответе на запрос ТСН.ua Александр Павловский, в.и.о генерального директора КК «Киевавтодор».

Заменили все деформационные швы

Чиновник информирует, что ремонтные работы продолжались на Южном мосту и во время войны, а начались еще в 2016 году, когда был выполнен капитальный ремонт мостового полотна на ортотропной плите.

«С 2016 по 2023 годы продолжались работы по замене деформационных швов, которых ранее вообще не выполняли. Так, на сегодняшний день полностью заменены все 46 швов. Именно деформационные швы спасают мост от температурных перемещений. С 2024 года, специализированным предприятием «Киевавтодормост» — балансодержатель сооружения, начаты продолжающиеся и сегодня работы на тротуарной части сооружения с правого на левый берег. Дорожники обновляют покрытие, гидроизоляцию, перильное и барьерное ограждение, ремонтируют систему водоотвода и фасадную часть железобетонных конструкций», — отмечает чиновник.

Что будут делать на мосту

Александр Павловский добавляет, что в этом году запланировано выполнить ремонт на правобережной эстакаде «В» Южного мостового перехода. В рамках которого будет произведен ремонт железобетонной части с устройством нового гидроизоляционного слоя и асфальтобетонного покрытия.

«Одновременно разработана проектная документация для текущего ремонта Южного моста, которым предусматривается ремонт железобетонной плиты проезжей части моста. Работы на мосту частично были проведены в прошлом году, а именно отремонтировано мостовое полотно в направлении с левого на правый берег», — заключает Александр Павловский.

ТСН.ua рассказывал, что в Киеве частично возобновили движение по Южному мосту — Кличко

Дата публикации 12:26, 12.03.25 Количество просмотров 6 Южный мост открыт, но без нюанса не обошлось: какое разрешение выдали чиновники