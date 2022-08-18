Проблема Путина – Лукашенко: Жданов высказался о намерениях Кремля объявить о восстановлении СССР

Военный эксперт Олег Жданов считает, что такой вариант развития событий вполне возможен. Ведь кремлевский диктатор любит числа – разные сакральные даты, праздники или юбилеи.

Об этом эксперт сказал в интервью сайту ТСН.ua.

Впрочем, здесь "очень хороший предохранитель" - его коллега, белорусский самопровозглашенный президент Александр Лукашенко, подчеркнул Жданов.

"Это главная проблема Путина. Почему? Потому что Лукашенко не соглашается на интеграцию Беларуси с Российской Федерацией. Он не хочу вмешивать белорусскую армию в эту войну на стороне России. Почему? Потому что на этом держится его власть. Пока он самостоятельно принимает решение и держит армию под собой, то сидит в кресле президента Беларуси, как только уступит либо армию, либо суверенитет республики, то он на этом посту находиться точно не будет. Его или собственные элиты свергнут за такое предательство, или его свергнут Путин, потому что Лукашенко станет главной его проблемой", — считает военный эксперт.

Он отметил, что в Кремле очень хотят объявить о возобновлении Советского союза.

Как сообщалось, российский оппозиционер Андрей Пионтковский считает, что режим президента России Владимира Путина может "посыпаться" в результате переворота. В случае дальнейших успехов ВСУ на фронте этот процесс неизбежен.

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