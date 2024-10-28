Проблемы, которые ждут Украины после войны: демограф рассказал о серьезных вызовах

Низкая рождаемость, высокая смертность и миллионы украинцев, вынужденных были уехать за границу. Демограф рассказал, с какими проблемами уже столкнулась Украина и какие вызовы еще впереди.

Сможем ли мы сохранить нацию и что власти делают для этого, рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.UA.

Демографический кризис в Украине

Полномасштабная война, развязанная Россией в Украине, длится третий год. Никто не знает, когда она точно закончится, а вот какие могут принести последствия, знают или догадываются ученые.

Заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ Александр Гладун рассказал ТСН о последствиях для Украины от войны. Демограф уверяет, что даже после победы над Россией обороноспособность страны должна оставаться на первом месте и это должны понимать наши дети и даже внуки.

"Реалии таковы, что нам нужно будет все время готовиться к войне или какому-то другому противостоянию, и, соответственно, готовить к этому своих детей и внуков. Потому что в дальнейшем между странами будет существовать конкуренция – не только экономическая, но и военная."

Сейчас в Украине забили тревогу из-за вывоза за границу большого количества детей. И Александр Гладун объясняет, чем это грозит для демографии.

"Вывоз детей – это очень опасно для демографии. Тем более, что рождаемость в стране на очень низком уровне. То есть это подрывает демографический потенциал страны. Это чревато тем, что состарение населения у нас будет увеличиваться еще более стремительными темпами. Состарение – это доля людей в возрасте 60 лет и старше общей численности населения страны.

До войны в Украине доля лиц 60 лет и старше была примерно на уровне 23-25%. И при этом мы не считались самой "старой" страной Европы. Хотя это достаточно высокий уровень старения. Он приводит к существенному давлению на социальную инфраструктуру, дает чрезмерную нагрузку на определенные социальные фонды, в частности Пенсионный фонд, уверяет ученый. После войны государству будет достаточно сложно выплачивать все эти пенсии.

К тому же будет увеличиваться численность людей с инвалидностью из-за войны войны, которые будут иметь право на выплаты. Усугубятся проблемы с трудоустройством таких людей. Нужно будет создавать новые рабочие места, делать так, чтобы такой человек не чувствовал себя оторванным от общества.

"Из-за того, что дети останутся за границей, в будущем людей трудоспособного возраста, которые платят налоги и производят отчисления в Пенсионный фонд, будет становиться значительно меньше, а пенсионеров, наоборот, будет все больше и больше. Если у нас будет уменьшаться количество молодежи, то и на рынке труда количество трудоспособных лиц уменьшится, а доля людей в возрасте 60 лет и старше станет больше. Это может пересечь критическую границу и возникнет вопрос: откуда брать средства, чтобы их выплачивать?

В общей сложности численность украинских беженцев управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев оценивает в 6,7 миллиона человек, то есть более 4 миллионов наших граждан живут в странах ЕС. По данным разных обследований, остаться за границей планирует от 25-50% населения. То есть вернется в Украину примерно только 3 миллиона человек.

"Для нас будет довольно неплохо, если в Украину вернется 3-4 миллиона человек. Но примерно столько же людей мы потеряем из-за миграционного оттока. Учитывая, что это школьники-старшеклассники или люди трудоспособного возраста – это будет серьезным ударом по экономике Украины. К сожалению, закономерность, что чем дольше идет война, тем меньше процент людей возвращается домой, работает для всех стран и Украина не будет исключением."

Демограф подчеркнул, что Европа стареет, как и Украина, поэтому идет борьба за людей и в этом случае, по состоянию на данный момент, мы ее проигрываем. поэтому сейчас многие страны Европы внедряют активную политику адаптации украинцев за рубежом, прежде всего – это курсы по изучению языков, а также внедряется активная политика по обязательному трудоустройству мигрантов. Если человек нашел работу и у него все более или менее хорошо с жильем, то вероятность, что он вернется в Украину, будет уменьшаться.

"Кстати, эта борьба началась еще до войны, из-за экономических факторов, когда многие из Украины выезжали на заработки, а затем оставались на постоянное проживание в странах ЕС."

Более того, страны Европы – Германия, Чехия, Финляндия, Австрия – обучают иностранцев в высших учебных заведениях бесплатно, в том числе и украинцев. Поэтому украинская молодежь и не хочет возвращаться в Украину, учитывая, что Министерство образования и науки сейчас вводит переход на практически платное обучение в высших учебных заведениях по всем специальностям, кроме врачей, учителей и военных.

"Я не говорю сейчас об уровне полученных знаний – это другой вопрос. Но наша молодежь рассматривает обучение именно за границей. А МОН определенным образом своими действиями подталкивает молодежь к выезду за границу. Поэтому такую политику я считаю антидемографической, и в этом контексте нам тоже нужно переходить на бесплатное образование, чтобы удержать молодежь в стране. Это гораздо лучше, чем жаловаться на нехватку ресурса на рынке труда.

Александр Гладун высказал свое мнение относительно уменьшения мобилизационного возраста с 25 до 20 лет.

"Этот вопрос больше касается Минобороны. Если им критически нужны люди, то мобилизационный возраст нужно уменьшать. С другой стороны, если мы из-за того, что не хватает людей, проигрываем эту войну и большая часть территории Украины будет оккупирована врагом, то что будет с молодежью, какой сейчас 20-25 лет? Если они будут активно проявлять антироссийские взгляды, то их убьют или посадят в тюрьму, в лучшем случае – депортируют в Россию. против украинской или другой армии. Что из этого лучше?

Также эксперт прогнозирует увеличение количества детей-сирот и матерей-одиночек. Особенно это касается тех городов, которые находятся на прифронтовой территории. Причина таких страшных прогнозов одна – война.

"Да, количество сирот будет увеличиваться. Прежде всего потому, что мужчины, имеющие детей, – гибнут на фронте. А также за счет того, что россияне убивают мирное население ракетами и "Шахедами". В основном, из-за гибели мужчин на фронте, количество матерей-одиночек также будет расти. Также возможно, что женщины самостоятельно будут воспитывать детей из-за развода с мужчинами, связанными с войной."

Примечательно, что в начале полномасштабного вторжения, напротив, была волна бракосочетаний. Однако, когда муж третий год на фронте, а жена за границей, насколько тесными останутся эти родственные связи – возникает вопрос.

"Я не осмелюсь прогнозировать, но то, что случаи разводов будут, тоже не следует исключать. Думаю, что большая часть семей сохранится, но и возможен вариант, что количество разводов будет расти из-за затяжной войны и других связанных с ней факторов."

Замедлить сокращение численности населения, скорее всего, можно будет, если будет внедряться активная демографическая политика, но оно все равно будет продолжаться, уверяет демограф. И последствия этой войны будут очень негативны в демографическом смысле.

"А в демографическом смысле последствия войны будут очень плохими, потому что сейчас у нас значительно хуже половозрастная структура населения, чем она была после Первой мировой войны, после Голодомора, после Второй мировой войны. У нас высокий уровень старения населения, очень низкая рождаемость и все это будет крайне трудно не только восстановить после войны, но и вообще за счет природных факторов (рождаемость и увеличение продолжительности жизни), удержать численность населения на определенном уровне."

А еще война оставит после себя то, что называют генетической памятью поколений – неприязнь к россиянам, подчеркивает ученый.

"Я считаю, что последствия этой войны будут помнить и остро ощущать на себе 3-4 поколения украинцев. А негативное отношение к россиянам будет длительным, не знаю будет ли тогда существовать сама Россия. То, что сейчас происходит, многим людям просто не вкладывается в голову, потому что до полномасштабного вторжения они даже представить подобного себе не могли.

Стратегия демографического развития

Однако, чтобы исправить ситуацию с демографическим кризисом и начать изменения, правительство приняло Стратегию демографического развития до 2040 года. Демограф Александр Гладун в комментарии ТСН.ua рассказал, что такая стратегия была принята 30 сентября, а работа над ней длилась более года.

Кстати, план по реализации стратегии должен быть согласован с Минфином. А все потому, что определенные меры по демографической политике должны финансироваться из государственного бюджета. Из-за того, что проблемы с финансированием есть всегда, а во время войны они особенно ощутимы, нужно выбирать основные направления, на которые концентрировать усилия. Демограф отметил, что основные направления изложены в Стратегии – это ее шесть главных целей.

Пятой целью является формирование условий для активного долголетия. Демограф отмечает, что Украина не является "старейшей" страной в мире, в Европе есть государства, где уровень старения выше, чем в Украине. Но эти процессы у нас, к сожалению, продолжаются, и прежде всего из-за очень низкой рождаемости. Поэтому доля людей в возрасте 60 лет и старше будет постоянно расти. Шестая цель – это развитие возможностей для качественной жизни. То есть вопрос безопасной среды, создание безбарьерности на всех объектах жилищной и социальной инфраструктуры.

Украинцев будет 25 миллионов?

В Стратегии отмечено, что в 2051 году население Украины составит всего 25 миллионов человек. Александр Гладун говорит, что такой прогноз может быть реальностью, если в сфере демографии ничего не менять.

Оптимистический и пессимистический прогнозы

Что касается прогнозов, сколько же украинцев на самом деле будет через несколько десятков лет, то они действительно разные. Их производят специалисты ООН, ЦРУ, Евростата, а также другие учреждения и организации. Демограф говорит, что цифра зависит от параметров рождаемости, смертности и миграции. Гладун рассказал, что при разработке прогнозов для Украины очень важным фактором является год окончания войны.

Самая большая угроза для Украины

По мнению демографа, наибольшей угрозой для Украины после окончания войны слишком низкая рождаемость. Если человек не родился, то он и не проживет жизнь, не умрет, не уедет за границу, не вернется в Украину. Поэтому рождаемость – главное.

Затормозить сокращение численности населения можно также увеличением продолжительности жизни. А это уже проблема как конкретного человека, так и активных действий со стороны системы здравоохранения, чтобы оказывать людям эффективную помощь.

Ранее заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ Александр Гладун отметил, что если Россия оккупирует Украину, то начнет репрессии, в частности, против молодых людей.

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