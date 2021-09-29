Проблемы со здоровьем или политическое противостояние: почему на самом деле ушел в отставку мэр Запорожья

Проблемы со здоровьем или политическое противостояние: почему на самом деле ушел в отставку мэр Запорожья

Дату внеочередных выборов в Запорожье должна объявить Верховная Рада.

В Запорожье ушел с поста глава города Владимир Буряк. О своей отставке он заявил на сессии городского совета.

Об этом говорится 29 сентября в сюжете ТСН.19:30.

По словам Буряка, он вынужден сложить полномочия по состоянию здоровья. Мужчина перенес три операции на сердце.

"Врачи рекомендуют мне поберечь здоровье, так как впереди еще два обследования, и какой будет результат, еще увидим. Но я намерен уйти с должности городского головы", — сказал Буряк.

В то же время, как сообщили источники ТСН, главной причиной отставки является длительное противостояние с депутатским корпусом. Летом сразу 5 фракций городского совета объединились в коалицию и депутатское большинство несколько месяцев бойкотировало сессии. В итоге мэр был вынужден пойти на уступки.

Отставку главы депутаты приняли тайным голосованием. Дату внеочередных выборов в Запорожье должна объявить Верховная Рада.

Отметим, что в августе 2021 года, в Запорожском горсовете полиция провела обыски.

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Как сообщалось, в прошлом году во время местных выборов Владимира Буряка вдруг был избран городским главой. Он получил почти 60% голосов избирателей.

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