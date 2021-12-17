Проблемы во время отопительного сезона: в Украине был создан координационный энергетический штаб

Проблемы во время отопительного сезона: в Украине был создан координационный энергетический штаб

Глава "Нафтогаза" уверяет, что в Украине не будет проблем с отопительным сезоном.

В Украине заработал координационный энергетический штаб, занимающийся проблемами прохождения отопительного сезона.

Также читайте Тарифы на отопление с 1 января: насколько могут возрасти и почему

Об этом 17 декабря говорится в сюжете ТСН.19:30.

О создании штаба только что сообщил премьер-министр Денис Шмигаль. Накануне в СМИ появилась информация, что Служба безопасности Украины предупредила правительство, что дефицит угля на украинских ТЭС может стать угрозой энергетической безопасности государства

Нехватка угля может привести не только к проблеме с отоплением, но и к неконтролируемому росту тарифов.

Заработал координационный энергетический штаб - чем он будет заниматься | Новости Украины

Спецслужащие утверждали, что ни на одной тепло-электростанции в Украине, не соблюдены даже минимальные требования по запасам угля. Эту информацию подтвердил и председатель правления НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко. Но успокоил, это не значит, что нас ждет энергетический кризис. Ибо запасы газа, на котором тоже работают тепловые станции, достаточны. Успокаивал сегодня украинцев, что ситуация под контролем и премьер.

Как сообщили в Кабмине, 17 декабря уже состоялось заседание штаба, на котором присутствовали члены правительства, Офиса президента, руководство Министерства энергетики, Министерства инфраструктуры, "Укрэнерго" и "Нафтогаза".

"Ведется работа, касающаяся поставок угля на склады отдельных ТЭЦ и ТЭС. Со стороны Минэнерго и Кабинета министров были подготовлены специальные вспомогательные услуги для Луганской ТЭС, двух ТЭЦ и еще одной теплоэлектростанции. Для них разработан ряд мероприятий и дополнительная услуга для работы на газе", – сказал Денис Шмигаль.

Шмигаль добавил, что НКРЭКУ должно принять решение о введении дополнительной услуги, чтобы цена использования газа для Луганской ТЭС была справедливой, поскольку нет физических возможностей поставлять уголь на эту станцию.

Премьер-министр добавил, что сегодня Украина имеет законтрактованные поставки угля: собственная добыча и импорт, составляющие более 2 млн тонн в месяц. При этом сжигание угля будет ежемесячно составлять от 1,7 до 1,9 млн тонн.

Напомним:

Накануне в СМИ появилась информация о том, что на украинских ТЭЦ и ТЭС сейчас критические запасы угля. Его в пять раз меньше, чем предусмотрено планом. Поэтому поэтому возможна остановка теплогенерирующих предприятий, что может привести к проблемам в отоплении жилого сектора .

. Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заверил, что, несмотря на постоянные прогнозы крушения, в Украине сейчас все работает.

Читайте также: