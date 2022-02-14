Пробыл в коме 18 дней: в Ровненской области родные обвинили медиков в смерти 25-летнего мужчины

Пробыл в коме 18 дней: в Ровненской области родные обвинили медиков в смерти 25-летнего мужчины

Пациент скончался спустя 18 дней после госпитализации.

В г. Сарны Ровенской области в больнице скончался 25-летний мужчина. Родственники покойного обвинили медиков в ненадлежащей помощи, а врачи утверждают, что они сделали все, что могли.

Об этом 14 февраля говорится в сюжете ТСН.19:30.

Врач предлагала родным больного "самым его лечить"

Вдова Ильи Панасюка Юлия рассказала, что пара поженилась полгода назад. Она не представляла, что произойдет подобная трагедия.

"У него начались судороги всего тела, его тошнило, кружилась голова и боль сильная в лобной части головы", — вспоминает Юлия.

Вызвала скорую. У Ильи было очень высокое давление. Говорит, мужчине оказывали помощь, затем под руки с 5 этажа повели в скорую. Из кареты в приемное пациента, хотя был в сознании и уже везли на носилках. Приняла, говорят родные, заведующая, мол, осмотрела и вышла. А профильных специалистов, говорят, на месте вообще не было.

В Ровенской области произошел медицинский скандал

"Мы ждали компьютерной томографии полтора часа, врача анестезиолога мы ждали два с половиной часа. Его болела голова, он просто просил помощи ", — говорит мать покойного Светлана Панасюк.

"Просила врача: уколите ему адреналин, он умирает, сделайте что-то, она ответила: "Если так умна, то лечи его сама", — говорит вдова Юлия Юшко.

Медики не сообщили родным мужчины, что он в коме

В это время Илье становилось хуже, говорят родные. Наконец компьютерная томография обнаружила: произошло кровоизлияние в мозг. Пациента направили в реанимацию.

"Утром эта врач сказала, что все хорошо, он в медикаментозном сне, даже не сообщив нам, что он уже в коме", — говорит Светлана Панасюк.

Илья в коме, говорят, присоединенный к аппаратам прожил еще 18 дней.

Врач говорит, что они сделали все возможное и обвиняет больного в том, что он не лечился вовремя

Врач, которая в тот день принимала Илью, утверждает, делали все возможное и согласно протоколам.

"Если учесть, что это был выходной день: доставлялся рентген-лаборант из дома, 15 минут греется аппарат, то это абсолютно не долго", — сказала заведующая приемным отделением Сарненской больницы Тамара Супрунец.

Однако адвокат семьи Ольга Вицюк покойного утверждает, что медики все же нарушили протокол и вовремя не совершили хирургического вмешательства.

Было ли ненадлежащее исполнение обязанностей медиками выясняют теперь следователи. Опросили потерпевших и свидетелей. Сегодня получили определение суда, чтобы исследовать документы больницы.

"Для того чтобы даже назначить экспертизу, необходимо собрать все медицинские документы и получить результаты служебных расследований", — сказал руководитель следственного отделения Сарненской полиции Василий Дячук.

Их в больнице, говорят, провели дважды. Еще предстоит от департамента здравоохранения. Медики убеждают, что они в смерти пациента не виноваты. У мужчины было еще и сопутствующее заболевание.

"Зная, что у ребенка был врожденный поликистоз почек, зная, что назначены были препараты для снижения давления, которые он не употреблял два или три месяца, обвиняют кого-то", — говорит заведующая приемным отделением Сарненской больницы Тамара Супрунец.

Будут доказывать, что Илью можно было спасти, сколько станет сил, говорят родные. Если не хватит материалов для комплексной экспертизы, говорят, согласятся на эксгумацию. Если вина врачей есть – им грозит до 3 лет в тюрьме.

Напомним, 1 января 2022 года 25-летнему жителю города Сарны стало плохо. Жена мужчины вызвала медиков. Больного госпитализировали, однако через 18 дней он скончался в реанимации. Родные мужчины обвинили медиков в ненадлежащей помощи и обратились в полицию.

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