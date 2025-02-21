Пробыл в российскому плену 1030 дней: история гражданского врача из Мариуполя

Медик Сергей Дорошенко пробыл в российском плену почти три года. Только сейчас он встретился с семьей.

Гражданский врач Мариуполя почти три года пробыл в российском плену. Он спустя 1030 дней встретился со своей семьей.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Ирины Маркевич.

Сергей Дорошенко - гражданский педиатр, терапевт, семейный врач. И папа 4 детей. В день полномасштабного вторжения его дочери Маргарите только-только исполнился год. Леше было два, тогда он еще не разговаривал - младшие папы знают разве по фото и по рассказам мамы и старшего брата Саши - ему тогда было 6, у которого были самые яркие воспоминания.

Саша все это время поддерживал маму. Ходил на митинги в поддержку пополеных и рисовал плакаты. Вся их жизнь в течение трех лет - это сплошное ожидание. ТСН снимала эту семью полгода назад, и полгода ждали вместе.

Сергей Дорошенко с детьми

"У меня было чувство долга - я знал, если враг двинется на мой город, я не буду убегать", - говорит Сергей.

Сергей больше не смог вернуться домой. Его взяли на должность начмеда. С командой они собирали раненых по городу и везли в больницы. Он видел, как каждый день разрушается его город. Враг уничтожил 7 авто, на которых передвигался его медэвак. Как он выжил в те дни - Сергей не знает.

За день до авиаудара по военному госпиталю Мариуполя, Сергей с собратьями еще смогли вывести раненых. А когда был разрушен последний корпус, то медики разделились на два лагеря - часть пошла на "Азовсталь", Сергей попал на "Ильича". Это было 15 марта, а уже 12 апреля пришлось выйти в плен.

Все это время с семьей не было никакой связи. И только сейчас Татьяна может рассказать Сергею, как ей удалось выжить с детьми 86 дней, пока россияне уничтожали Мариуполь из всех видов вооружения. Это время они провели в подвале. Собирали дождевую воду. Из запасов была только гречка.

Когда Мариуполь захватили, выезд был только в сторону России. Татьяна с детьми прошла фильтрацию. Через Европу вернулась в Украину, чтобы по крупицам собирать информацию о Сергее.

Сергей сначала оказался в Оленивке Донецкой области, затем на Белгородщине в России, а затем этапом в Мордовию. Рассказывает, что в 1700 километрах от дома в камере у них была традиция — за полторы минуты, пока не слышат надзиратели суммировать каждый день. Не сойти с ума все это время ему помогали собратья, обычные гражданские, как и он, которые в первые дни встали на защиту города.

Время свидания проходит быстро. Сергею нужно возвращаться в госпиталь. Его ждут операции по удалению обломков, дообследованию, реабилитации, и лечению глаз — за это время очень сильно упало зрение. Им так не хочется расставаться, ребята только вспомнили, как это играть с папой – как когда-то. И даже Марго, хотя не пошла к папе на руки, но уже начала ему улыбаться.

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