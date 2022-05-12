Процедура "экстракшн": Верещук объяснила, как можно спасти бойцов из "Азовстали"

Среди украинских защитников, защищающих территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе, почти половина имеют тяжелые ранения.
Украина предлагает обменять тяжелораненых россиян на пленных бойцов, находящихся на "Азовстали", по стандартным процедурам.
Насколько это возможно, ответила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук в эфире программы Сніданок з 1+1.
“В настоящее время продолжаются переговоры. РФ не согласилась на процедуру экстракшн. Они предлагают только капитуляцию. Как вы знаете, наши ребята не согласны сложить оружие. На сегодняшний день есть только единственный путь — идти пошагово. Спецоперация будет иметь несколько этапов. Первый этап – это эвакуация тяжелораненых”, — сказала Верещук.
Она также напомнила, что переговоры, ранее продолжавшиеся об освобождении бойцов, прекращены.
"Мы начали новый раунд переговоров. Предыдущие завершены неудачей. Там находятся сотни солдат и офицеров ВСУ, Национальной гвардии, Национальной полиции, СБУ, Пограничной службы и терробороны. Ребят нужно спасать. Все нуждаются в спасении", — добавила она.
Что это такое процедура "экстракция" или "экстракшн"
Экстракция или эксфильтрация – это тактическая процедура или прием, который заключается в быстром вывозе людей (как военных, так и гражданских) из вражеской территории в безопасное место. Обычно такую тактику применяют в крайних случаях, когда весь личный состав может погибнуть. Экстракция бывает двух видов: добровольная и принудительная.
- Добровольная – военные (или не только они) адекватно понимают ситуацию и не против того, чтобы их забрали в безопасное место;
- Принудительная — люди по любым причинам против того, чтобы их вывозили с вражеской территории. В таком случае их никто не спрашивает и вывозит насильственно, чтобы сохранить жизнь (или потом ликвидировать или арестовать. В зависимости от того, кого вывозят).
Напомним, офицер управления разведки из полка "Азов" Илья Самойленко заявил, что его подразделение не может сдаться в плен российским войскам, поскольку имеет и выполняет приказ держать оборону мариупольского завода "Азовсталь".
В Мариуполе противник продолжает сосредоточивать основные усилия на блокировке и уничтожении наших подразделений в районе завода "Азовсталь".
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