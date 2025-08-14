"Прочь из Польши!": что случилось на концерте Коржа в Варшаве и действительно ли поляки возненавидели украинцев

Поляки и украинцы / © ТСН

Реклама

Скандал с задержанием украинцев разгорелся в Польше. В минувшие выходные в Варшаве состоялся концерт белорусского певца Макса Коржа, который посетили тысячи граждан Украины. В ходе мероприятия полиция задержала 109 человек за ряд правонарушений. Глава польского правительства Дональд Туск отреагировал на событие и сообщил, что 63 человека депортируют из страны, из них 57 — украинцы.

Инцидент вызвал нешуточные споры в соцсетях. Пока одни обсуждают политическую позицию певца и его команды и говорят, что украинцы в очередной раз «пробили дно». Другие говорят о том, что в Польше меняется отношение к украинцам.

Сайт ТСН.ua рассказывает, что произошло на концерте Коржа в Польше, за что задержали и депортируют украинцев и как и почему изменилось отношение поляков к украинским беженцам.

Реклама

«Такой волны ненависти, как сейчас, в Польше еще не было»

«Такой волны ненависти, как сейчас, в Польше еще не было», — цитирует знакомую белорусскую журналистку, живущую и работающую в Варшаве, ведущий «Украинского радио» Сергей Стуканов. Он объясняет, что, прежде всего, речь идет об отношении к украинцам и белорусам.

По его мнению, в Украине недооценивают наблюдаемый в Польше уровень напряжения и электризации общественных настроений.

К этому, говорит, приложила руку Россия, которая, по всей видимости, через сети агентов в праворадикальных средах эффективно достигает своего, натравливая два народа — поляков и украинцев.

«На днях был осквернён памятник „жертвам геноцида“, на котором нарисовали красно-черный флаг и оставили якобы кириллическую надпись „Слава УПА“ (на самом деле из надписи очевидно, что его автор никогда не пользовался кириллицей и перерисовывал буквы из бумажки). Позавчера прошла еще одна провокация с красно-черным флагом на концерте белорусского русскоязычного рэпера Макса Коржа», — пишет журналист.

Реклама

В целом, по его мнению, ситуация обостряется, и это будет отражаться крайне негативно как на польско-украинских государственных отношениях, так и на бытовом отношении к украинцам в Польше.

«Сейчас уже есть инциденты со ссорами и избиениями, но их количество, к сожалению, будет расти», — считает Стуканов.

Скриншот публикации Сергея Стуканова

Что произошло на концерте Макса Коржа в Польше

Концерт белорусского рэпера Макса Коржа 9 августа в Варшаве превратился в массовые беспорядки. Билеты на мероприятие начали продавать еще в декабре 2024, которые всего за шесть дней раскупили. На концерт пришли украинские, польские и русские поклонники.

Часть посетителей перепрыгивала через барьеры в фан-зону на поле стадиона. Люди зажигали файера и массово использовали пиротехнику. Сначала охрана стадиона пыталась задержать нарушителей, однако, когда ничего не вышло, за работу взялась полиция. Правоохранители задержали 109 человек за правонарушения, среди которых были нападения на охранников и хранение наркотиков.

Реклама

Концерт Макса Коржа в Варшаве

Особый резонанс на концерте белорусского певца вызвало появление на концерте красно-черного флага Украинской повстанческой армии (УПА). Этот флаг (перед концертом охрана тщательно проверяла и изымала флаги у гостей — Ред.) «засветился» у одного из посетителей, в том числе рядом развевался сине-желтый флаг Украины с символом «Идея Нация».

На эту ситуацию отреагировали польские политики. Особенно острой была реакция депутата от партии «Право и справедливость» Дариуша Матецкого. Он назвал этот символ знаком преступников и палачей и обратился в прокуратуру с требованием возбудить уголовное производство за пропаганду тоталитарных идеологий и разжигание национальной розни.

«У вас есть силы кричать на польском стадионе с флагом убийц-геноцида детей, но у вас нет сил защищать свою родину? Прочь из Польши!» — написал политик в соцсети Х.

После концерта Коржа премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что против 63 человек, участвовавших в беспорядках, открыли производство об их принудительном или добровольном выселении из страны. Среди нарушителей — 57 украинцев и шесть белорусов.

Реклама

«Конечно, символика Бандеры в польских общественных местах — и в украинских — меня возмущает, но это другая страна, но в польских общественных местах она неприемлема. И мы должны очень решительно реагировать на подобные вещи, просто высылая таких людей», — отметил польский президент Кароль Навроцкий.

Концерт Макса Коржа в Варшаве

Следует отметить, что флаг УПА официально не запрещен в Польше, однако в польском обществе он вызывает неоднозначные и противоречивые эмоции из-за исторических трагических событий. В частности, Волынскую трагедию 1943-1944 годов, когда происходили кровавые конфликты между украинцами и поляками.

УПА и ее символика ассоциируются в польском сознании с этими преступлениями против человечности. Даже сегодня, когда в Украине УПА воспринимается как национально-освободительное движение, боровшееся за независимость, для многих поляков это, прежде всего, символ жестокости и массовых убийств.

Действительно ли поляки возненавидели украинцев

В начале полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года отношение поляков к украинцам было чрезвычайно положительным. Польша стала первой страной, открывшей свои границы для беженцев из Украины, и приняла самое большое количество. Миллионы поляков проявили невероятное гостеприимство, оказывая беженцам жилье, одежду, еду и психологическую поддержку.

Реклама

Впрочем, опросы свидетельствуют, что за последние два года отношение поляков к украинцам постепенно ухудшается. В течение прошлого года количество поляков, негативно относящихся к украинцам, выросло с 27% до 30%, а доля тех, кто хорошо — уменьшилась с 25% до 23%. Об этом свидетельствует исследование, проведенное социологической лабораторией ARC Rynek и Opinia по заказу Центра Мерошевского (Польша).

Следует отметить, что эта тенденция наблюдается с обеих сторон. По данным другого опроса центра, за два года уровень приверженности украинцев к полякам резко упал — с 83% до 41%.

Наибольшее беспокойство вызывают возрастные отличия в отношении поляков к украинцам. Среди людей среднего и старшего возраста (более 45 лет) положительные оценки все еще преобладают над отрицательными. В то же время среди молодежи ситуация противоположная: только 16% относятся хорошо, тогда как 37% имеют отрицательное мнение.

Чувствуется и определенная усталость поляков от присутствия в стране большой украинской общины, численность которой оценивается по меньшей мере в полтора миллиона человек. Только 14% поляков хотят, чтобы украинские беженцы остались в стране, тогда как более половины опрошенных предпочитают их возвращение в Украину.

Реклама

Украинцы и поляки / © Associated Press

Во время фокус-исследования, когда респондентов попросили объяснить свои позиции, значительная часть из них жаловалась на «требовательность» украинцев, часто добавляя, что украинцы якобы часто используют аргумент «Так должно быть, потому что у нас война, и мы вас обороняем».

Поляки также отмечали определенные культурные отличия и то, что многие украинцы, даже после трех лет проживания в Польше, плохо владеют польским языком.

Из-за того, что интеграция украинцев в Польше происходит медленнее, чем ожидалось, уровень толерантности к культурным различиям снижается. Это касается как ежедневного поведения, так и высокого присутствия русского языка в публичном пространстве, которое часто можно услышать от беженцев из Украины.

Кстати, именно русский язык, как показывают другие исследования Центра Мерошевского, чаще вызывает негативные эмоции, чем украинский.

Реклама

Что говорят в Польше

То, что отношение поляков к украинцам ухудшается, подтверждают не только статистические данные социологов, но и рассказы самих украинцев, проживающих в Польше и лично сталкивающихся с такими тенденциями.

«Кто из моих в Польше живет, также говорят, что ситуация через год-полтора критически изменилась», — пишет украинец Сергей.

Скриншот комментариев в Фейсбук

Однако многие не соглашаются, что отношение поляков к украинцам повсюду изменилось.

“Я живу в Польше 3,5 года. Я не так часто общаюсь с людьми, но все же: продавцы, пограничники, водители, учителя детей, родители одноклассников, соседи, знакомые, коллеги. Из личного — у меня не было никакой ситуации, когда я имела бы негативную реакцию. Однажды было, что пьяный поляк попросил телефон позвонить, потом, когда понял по акценту, что я украинка, спросил: почему так многие украинские мужчины прячутся в Польше, а не защищают край. Мы поговорили, разошлись с приглашением меня на кофе) Ну и есть вопросы игнорирования, я бы это так назвала, когда в рабочих вопросах все пуси, но в личную зону — не пускают», — рассказала украинка Галина.

Реклама

По ее словам, на бытовом уровне ситуация стабильно слегка отрицательная и была нейтральной или слегка теплой разве что первые пару месяцев после февраля 2022 года. Вместе с тем, кто давно в Польше, говорят, что ситуация в разы теплее, чем была до большой войны.

«Также замечу, что украинцы приложились к формированию негативного отношения — не знаю, провокаторы или реальные персоны. Подростки. Родители на работах и на выживании, они пускаются по берегу. Возле каждого ТЦ есть компании украинской молодежи, которые кричат, матерятся, устраивают драки. Плюс сама была свидетелем десятков ситуаций с нашими мужчинами. Как-то три человека призывного возраста выпивали в кафе и кричали: «Слава Украине», поляки терпели долго, начали потом, когда выпили — «Нех жие Польска». В конце — подрались. Кафе за углом, поэтому я случайно это все слышала, работала во дворе. То есть, в общем-то, ситуация непростая, потому что мы здесь в гостях. Очень продолжительных гостей. И об этом нужно помнить. А многие забыли. В то же время эти темы о росте негатива — они не очень отражают именно бытовые реалии. Напротив, они формируют тренд, когда информация заставляет обе стороны оглядываться в поисках подтверждения информации. А кто подсознательно ищет, тот находит», — отметила украинка.