Прочесть и вернуть: украинцы покупают бойцам книги, чтобы те лично отдали ее дарителю после победы

В книжном магазине совещались с военными и психологами, какие книги следует передавать на передовую.

Украинцы покупают бойцам книги, чтобы те после победы лично отдали ее дарителю. Военным передают книги, а они должны вернуться домой живыми и вернуть книгу. Акцию магазина начали месяц назад и за это время собрали несколько сотен книг, которые уже отвезли на передовую, говорится в ТСН.

После работы по ликвидации врага, военные спускаются к блиндажам, потому что может прилететь ответ. На Николаевщине в одном из таких, среди оружия и лежаков полка с книгами — собственность воина на позывной "Батя". “Читаю историю, украинской литературой увлекся. Мы ведь не все время воюем”, – рассказывает боец.

Книги покупал и подбирал на разбомбленных улицах. Теперь они помогают ему не считаться с обстрелами.

Между тем в тылу начали акцию "Верни живым". «Ее суть состоит в том, что мы передаем книги. Военный ее читает. За теми контактами, которые оставляют в книге, обращается к человеку и возвращает его дарителю”, — объясняет специалист по связям с общественностью Надежда Кибенко.

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То есть покупаешь книгу, пишешь пожелания, оставляешь контакты и ждешь, когда боец вернется и вернет книгу. В книжном магазине совещались с военными и психологами, какие книги следует передавать на передовую. Просили меньше о войне и страданиях, больше – исторического. И самое главное – на украинском.

Украинскую литературу, мировые бестселлеры и даже последнюю книгу Бориса Джонсона — есть читатели, которые передают книги стопками. На фронт их доставляет культурный десант. "Когда обстрелы идут, то чтение помогает отвлечься, быть не там, где бахкает, а быть в книге", — убеждает музыкант Коля Серга.

Когда книги доставляют, возле литературы мгновенно кучуются военные. Наконец раздается смех и разговоры о светском. “Круто. Сейчас это лучше, чем деньги в книге найти”, — смеют военные.

На считанные минуты они отвлекаются от войны и мгновенно выстраиваются в очередь, кто за кем будет читать.

Акция "Верни живым" продлится до конца месяца, но в книжных магазинах ее готовы продолжить, чтобы каждый боец прочитал книгу и вернулся живым.

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