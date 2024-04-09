Прочитать романы "Сагайдачный" и "Кайдашеву семью": как украинские суды наказывают воров

В последние месяцы украинские суды вынесли несколько приговоров, в которых, кроме наказания, нарушителей обязали прочитать определенные книги и посмотреть поучительные фильмы.

Так на днях Малинский райсуд Житомирской области рассмотрел дело №283/2677/23 и вынес приговор местному девятикласснику, совершившему четыре кражи с интервалом в три дня. Из магазинов он выкрал автомобильный термометр, наушники, девять шоколадок, батарейки и еще несколько мелочей.

В суде парень рассказал, что похищал товар по указанию другого лица, которое указывало ему на то, что нужно украсть.

На суде за мальчика вступилась бабушка, которая сообщила, что парень попал под влияние односельчанина, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности.

Суд признал парня виновным и наказал его условными тремя годами тюрьмы (с испытательным сроком в один год) и обязал прочитать исторический роман "Сагайдачный". Как известно, в нем говорится об истории жизни гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного и в том числе о его нелегком детстве.

Незадолго до этого, в конце марта, Гощанский райсуд Ровенской области вынес приговор по делу местного жителя, который обвинялся в краже инструментов и корпуса телеги из дома своей сестры, доставшегося ей в наследство от родителей. Однако сам обвиняемый сообщил суду, что на самом деле ничего не воровал, а только унес то, что ему принадлежало. В свою очередь сестра обвиняемого суду сообщила, что до этого брат писал ей SMS с пожеланиями смерти.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему пять условных лет тюрьмы с испытательным сроком в один год. Кроме этого, суд обязал осужденного прочитать законодательство о праве собственности и известный роман Ивана Нечуй-Левицкого "Кайдашева семья".

Эти приговоры далеко не единственные, в которых суды обязывали обвиняемых обогащаться духовно. Так, в марте прошлого года Малиновский суд Одессы, рассматривая дело № 521/19822/22, вынес приговор мужчине, который похитил ноутбук стоимостью около 6500 грн. у своего знакомого. Суд признал вора виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 5 лет (условно). Кроме этого, судья в приговоре написал о следующем: "Изучением личности обвиняемого судом также установлено, что ЛИЦО_3 не читает, поскольку не имеет на это времени. Свободное время, после работы ничем особо не занят, а только отдыхает от работы. Как известно, будущее принадлежит человеку, умеющему удачно использовать свое свободное время. То есть время, не заполненное работой, требует правильного использования, для которого необходимо понимать собственные приоритеты и потребности, необходимые для достижения общей человеческой цели. Нельзя себе позволять зря использовать такое время, в том числе поскольку человек в такое время не должен обращаться мыслями к возможности нарушения закона".

В итоге судья обязал вора "соблюдать установленные судом требования по совершению определенных действий, а именно прочитать повесть-сказку французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц", написанный в 1942 году и пересмотреть художественный фильм итальянского режиссера Витторио де Сика "Похитители велосипедов", снятый в 1948 году".

Ранее сообщалось о том, что в США отправили в тюрьму мужчину за необычное преступление.

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