Процитировал Франко и пошутил о "Евровидении": что сказал президент Польши в выступлении с трибуны Верховной Рады

Процитировал Франко и пошутил о "Евровидении": что сказал президент Польши в выступлении с трибуны Верховной Рады

Президент Польши Анджей Дуда 22 мая прибыл с рабочим визитом в Украину и лично выступил в нашей Верховной Раде.

Президент Польши стал первым с начала полномасштабного вторжения РФ лидером иностранного государства, лично выступившего в нашей Верховной Раде. В своем выступлении Дуда поблагодарил украинцев за сопротивление россиянам, процитировал великого украинского писателя Ивана Франко и пошутил о "Евровидении".

Детальнее о выступлении польского президента говорится в сюжете ТСН.

Анджей Дуда в речи процитировал Ивана Франко — о "духе, который тело рвет к бою". Лидер Польши также заявил, что героическая оборона Мариуполя навсегда запечатлевается в истории.

"Польский народ благодарит вас за ваше сопротивление, за вашу отвагу и вашу защиту Отчизны", — заявил Дуда в Верховной Раде.

Депутаты неоднократно прерывают его выступление овациями, а слова, которые Польша поддерживает украинскую борьбу против агрессора и приютила наших детей — встретили возгласами "браво".

Кроме того, Анджей Дуда не обошел и тему "Евровидения".

"Никто не может нарушить наше единство. Ни враждебные политики, ни иностранные агенты, ни жюри на Евровидении", – выразился он.

Напомним, 22 мая польский президент прибыл в Украину.

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