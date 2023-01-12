Продает концепцию "бойтесь нас": у Зеленского, чего ждать на фронте после назначения Герасимова

Россияне воюют ради того, чтобы убить как можно больше украинцев.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что назначение Герасимова командующим "специальной военной операцией" в Украине не повлияет на ход войны против Украины.
Об этом он сказал в эфире телемарафона.
"Герасимов – это автор концепции гибридной войны. А гибридная война – это когда мы всех пугаем, все боятся и в это время мы используем шантаж, чтобы получить те или иные дивиденды. То есть Герасимов не воюет, а продает концепцию "бойтесь нас". Это назначение не существенно повлияет на способность российской армии выполнять те или иные задачи", – пояснил советник главы ОП.
Подоляк отметил, что в России постоянно меняется командующий войной против Украины и бывает, что войсками руководит чуть ли не Путин.
"Они воюют ради войны. То есть уже нет целей, просто убивать, пока есть способность. Потому что проиграть они не могут", — говорит Подоляк.
Напомним, 11 января министр обороны России Сергей Шойгу назначил командующим Объединенной группировкой войск в Украине начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.
Британская разведка сообщает, что назначение Герасимова свидетельствует об изменении подхода президента России Владимира Путина к ведению войны.
Читайте также:
- Видишь ли Bradley: РФ отчиталась об "уничтожении" на фронте БМП, которых еще нет в Украине
- Когда война в Украине сойдет на нет: известная астрологиня назвала месяц
- Слабость режима Путина, междоусобные войны, путч и распад России: интервью с американским профессором Александром Мотылем