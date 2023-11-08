Продали авто и скот: как люди с оккупированных территорий возвращаются в Украину через гуманитарный коридор

Украинцы с оккупированных территорий под обстрелами возвращают домой через гуманитарный коридор из РФ в Сумской области. Каждый день через него прибывают люди из оккупированных сел и городков Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. В Украине о них заботятся волонтеры, которые предоставляют транспорт, одежду и питание, помогают оформить выплаты.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Виктории Стрельцовой.

Семья с левого берега Херсонщины вернулась в Украину

Украинцы рассказывают, что они ехали через оккупированную Донецкую область, а затем – Россию. Несколько километров они шли пешком "серым коридором". Людей селят в шелтере Харьковской области, а отсюда они могут уехать, куда захотят.

Люди уезжают из оккупации

Семья с левого берега Херсонской области почти два года прожила в информационной изоляции, с собой они привезли флаг Украины, хотя это было и опасно. За проукраинскую позицию рисковали жизнью. Их принудительно заставляли оформлять российские паспорта. Для супругов это и стало последней точкой. Их паспорта затянуты, порваны, со следами от обуви россиян, но с трезубцем. Украинцы говорят, что там оккупанты постоянно проверяют паспорта, без этого там ничего невозможно сделать.

Мужчина с флагом выехал из оккупации

Чтобы собрать деньги на выезд – продавали автомобили и скот. Билет на автобус до границы с Сумщиной стоит от 250 долларов.

Женщина, которая с семьей уехала из оккупации

Российские блокпосты проходят не все

Из оккупации удалось сбежать тысячам людей. Впрочем, пройти через российские блокпосты удается не всем

"Человек двигался 3 суток, уже ехал по оккупированной территории. Видимо, это было из Херсона. Он ехал, ехал и потом когда пересек границу Украина-Россия, то есть оккупация-Россия и все… Мы не можем ее найти. Бывают такие истории, что они забирают людей на фильтрах своих и допрос длится там 10 суток", — говорит руководитель благотворительного фонда "Шлях Украины" Виталий Дмитрюк.

Жители оккупированной Херсонской и Запорожской области планируют ехать жить в свои неокупированные регионы, чтобы дождаться возвращения домой.

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Напомним, на границе Сумской области с Россией заработал гуманитарный коридор.

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