"Продам очередь в ТЦК": как украинцы обновляют свои данные, чтобы не платить "космических" штрафов

Военные прогнозируют, что очереди будут только увеличиваться из-за того, что у многих мужчин соответствующие документы устарели.

После принятия нового закона о мобилизации, который вступает в силу 18 мая, возле ТЦК стали появляться очереди. В последние дни пользователи соцсетей публиковали фотографии очередей, указывая, что снимки сделаны в ТЦК Голосеевского, Дарницкого и Деснянского районов Киева.

ТСН.ua пообщался с мужчинами, которые с утра выстраивались, чтобы обновить свои данные или пройти ВМК.

"Я сегодня, 2 мая, пришел уже второй раз в ТЦК Святошинского района. Вчера приходил – очередь, сегодня пришел – тоже приходится стоять. Например вчера стоял в очереди с 10 до 15 часов, но не сложилось. Пришел сегодня, чтобы получить направление на ВЛК ", — рассказал ТСН.ua коренастый мужчина среднего возраста, добавив, что сегодня, 2 мая, все же больше шансов завершить дело из-за достаточно небольшой по сравнению со вчерашней очередью.

По словам стоящих в очереди, сначала нужно записаться на месте у работника ТЦК, который стоит на входе и ждать, пока дойдет очередь. Всего же утром около этого ТЦК было около 20 мужчин разных возрастов – кто-то пришел обновить данные, кто-то – взять направление на ВМК, кто-то – оформлять отсрочку.

Почти такая же картина наблюдалась возле ТЦК Голосеевского района. Как известно, этот район самый большой в Киеве.

"Но есть ключевой вопрос, который волнует меня больше всего. Вот я пришел сегодня, возможно, получится обновить свои данные. Но ведь закон вступает в силу 18 мая, в нем сказано, как я понял, что нужно обновить данные в течение 60 дней. Это значит, что сегодня мне можно не тратить времени? Я не знаю - стоять мне в очереди или нет", - поделился своими мыслями парень, которому на вид около 30 лет.

На этот вопрос в очереди ему никто не ответил.

В то же время, с самого утра в соцсетях появилось множество фото огромной очереди, авторы которых утверждали, что такая ситуация наблюдается возле ТЦК Деснянского района Киева.

"Сейчас очереди большие и, скорее всего, с каждым днем будут увеличиваться", — сообщил нам дежурный ТЦК.

На вопрос о том, стоит ли идти сейчас или все же рациональнее прийти в ТЦК после 18 мая, работник ТЦК ответил так: "После 18 мая очереди могут быть расписаны на неделю вперед ".

По его словам, большие очереди связаны с тем, что пришли и те, кто не обновлял свои данные на протяжении многих лет.

"Есть такие, кто в 45 лет ходит с приписным свидетельством, а ему нужно переделывать документ, направлять на медкомиссию, становиться на учет. Куча работы с каждым", — ответили в ТЦК.

В соцсетях в последние дни появились также оживленные дискуссии касательно ситуации в ТЦК Киева, Харькова и Ровенской области.

Один из комментаторов скорее всего в шутку прокомментировал ситуацию так: "Продам очередь в ТЦК".

Некоторые из пользователей соцсетей с юмором относятся к очередям в ТЦК. Скриншот из Facebook.

В свою очередь, мнения военных, занимающих руководящие должности в военных ведомствах, не сводятся к однозначности.

"Мы трактуем закон как таковой, что данные нужно обновлять и после 18 мая, когда вступает в силу закон. Но есть но. Согласно действующему законодательству, военнообязанный должен обновить данные в течение нескольких дней в случае изменений семейного положения, изменений состояния здоровья". Честно говоря, новый закон прописан, мягко говоря, неоднозначно", — рассказали источники в военных структурах.

В то же время 25 апреля на официальной странице Сухопутных войск ВСУ в Facebook появилось следующее сообщение: "Уважаемые граждане! Появляется много информации об очередях возле ТЦК. Это хорошо, что многие люди решили обновить данные или стать на учет. Но хотим вам сообщить: территориальные центры комплектования (ТЦК) работают 24/7. Вы можете прийти в любое удобное для вас время. Также вы можете предварительно позвонить в ТЦК. Контакты ТЦК по ссылке: https://www.mil.gov.ua/kontakti/oblasni-vijskomati.htm".

Ранее сообщалось о том, заберут ли жилье и авто из-за неявки в ТЦК.

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