Продать жилье, жениться и развестись — по справке из военкомата: интервью с главным военкомом Львовщины

Президент Владимир Зеленский предложил парламенту продолжить действие военного положения и мобилизацию. В то же время многие военнообязанные сейчас находятся не по адресу своего постоянного проживания, многие мужчины-переселенцы временно проживают на западе Украины.

Что нового ожидает тех, кто будет игнорировать повестки, где они будут раздаваться, какими были первые дни войны для патриотически настроенных львовян – об этом в интервью ТСН.ua рассказал начальник Львовского областного центра комплектования (в недалеком прошлом – военкомата) полковник Александр Тищенко.

В начале марта в центре Львова наблюдались огромные очереди в оружейные магазины. Конец очереди был где-то на горизонте. А какая ситуация была в центрах комплектования Львовской области, Львова?

Если подразумеваются очереди военнообязанных в центры комплектования, то можно сказать, что в первые дни и даже недели полномасштабного вторжения явка добровольцев была непрерывной. У РТЦК не было необходимости приглашать военнообязанных, оповещая. Больше всего запомнилось чувство единства и чрезвычайно высокая самоорганизованность людей.

За 2-3 недели до вторжения ситуация в стране уже была неспокойной, у многих было предчувствие, что что-то плохое должно произойти. Даже называлась дата вторжения – 16 февраля. Как готовились к этому центры комплектования во Львове?

Да, ситуация была напряжена, центры комплектования находились в состоянии повышенной готовности к мобилизационной работе и ожидании указаний и распоряжений высшего командования, велась работа по актуализации информационных данных по мобилизационным ресурсам, оповещения военнообязанных о прибытии на военные сборы и т.д. Мы уже работали, чтобы быть готовы к любому развитию событий. Нас война не застала врасплох.

Александр Тищенко, главный войском Львовщины

В течение всего марта, апреля, мая во Львов приехали сотни тысяч человек. Кто-то транзитом, кто-то остается до сих пор. Как, согласно закону, должны действовать мужчины-переселенцы?

На всех военнообязанных распространяется обязанность соблюдения Правил военного учета, в которых указано, что при изменении места жительства военнообязанные и резервисты должны сообщить об этом и стать на военный учет. В идеале военнообязанные мужчины и женщины должны сначала прийти в свой ТЦК и сняться с учета и уже потом становиться на учет по новому месту жительства. Однако во время обстрелов и оккупации части территории это было невозможно. Учитывая эти обстоятельства, военнообязанным было разрешено становиться на военный учет по новому месту жительства с последующим снятием с военного учета по предварительному месту регистрации. К сожалению, некоторые решили таким образом скрыться от территориальных центров, тем самым нарушая закон.

Если они долгое время игнорируют требование встать на учет в ТЦК, какая ответственность их ждет?

Нарушение Правил военного учета влечет административную ответственность в виде штрафа от тридцати до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан, а повторное нарушение – от пятидесяти до ста. В денежном эквиваленте – это от 510-850 грн за первое нарушение и от 850 до 1700 грн за повторное нарушение.

Возможны ли какие-либо ограничения для мужчин-переселенцев, которые не стали на учет?

Это не ограничение, а установленный законом порядок предоставления административных услуг. Для примера — это регистрация или расторжение брака, регистрация места жительства, продажа недвижимого имущества и другие услуги, где необходимо предоставить справку из своего территориального центра комплектования и социальной поддержки. Для того чтобы устроиться на работу, тоже нужно иметь военно-учетный документ или документ, который его заменяет.

Военные вручали повестки на улицах, в общественных местах. Как обычно проходили подобные рейды? Как выбиралось место проведения, по какому принципу?

Термин «рейды», по-моему, неуместен. Мобилизационные мероприятия по уведомлению военнообязанных в общественных местах проводились уполномоченными группами от центров комплектования. Для максимального охвата выбирались места для оповещения как можно большего количества человек: вокзалы, торговые центры, площади, большие улицы и т.д. Эти меры планировались как раз для того, чтобы выявить мужчин, не состоящих на военном учете. Если бы наши граждане не нарушали законы, потребности в таких мероприятиях не было. Но, к большому сожалению, таким образом некоторые лица пытаются уклоняться от исполнения своей конституционной обязанности.

Будут ли продолжаться такие действия?

Эти мобилизационные меры направлены на защиту государства.

В первую очередь мы приводим в порядок наш учет. Нам не нужно уже и всех в армию, нам нужны специалисты, которые востребованы сейчас. Поэтому, если не будет другого законодательного инструмента для упорядочения учета, нам придется и дальше проводить мероприятия оповещения и уточнения данных в людных местах. Ну и добавлю, что мобилизационные меры, в т.ч. оповещения военнообязанных будут проводиться при необходимости и в течение действия военного положения.

Как определяется их количество, например, в месяц?

Я уже говорил, что во время действия военного положения такие мероприятия будут проводиться в тех местах, которые не запрещены законом.

Как думаете, есть что-то, что отличает мобилизацию во Львовской области от такого процесса в других регионах?

Считаю, что, кроме количественных показателей, которые отличаются в каждом регионе, мобилизация на Львовщине особо не отличается. Было много информационных вбросов, что на западе Украины мобилизуют только местных жителей, а перемещенных лиц – нет. Это был сознательный фейк, чтобы посеять зерно раздора среди нашего населения. Хочу сказать, что и жители Львовщины, и перемещенные лица все равно шли и идут по мобилизации. А все остальное – это враждебная пропаганда и фейки.

Какая сейчас ситуация в ТЦК Львовщины? Как много добровольцев?

Что касается проведения мобилизационных мероприятий, то они выполняются максимально приближенно к определенным ТЦК задачам. Проблем с проведением мобилизации во Львовской области нет.

Что касается количества добровольцев, то вполне очевидно и естественно, что наплыва добровольцев после восьми месяцев активной фазы войны нет, поскольку большинство желающих уже давно проходит военную службу и защищает государственный суверенитет в своих подразделениях. Тем не менее, следует указать, что в ТЦК иногда поступают обращения от неравнодушных граждан с просьбами разъяснить о возможности прохождения военной службы для лиц, которые не подлежат призыву по общим правилам.

Какими бывают попытки избежать мобилизации? Возможно, кто пытается использовать поддельные документы, кто-то пытался предлагать взятку или намекал на нее?

Конечно, есть люди разные, а потому разными способами и по разным мотивам ищут способы уклониться от мобилизации. В СМИ довольно часто рассказывалось о самых абсурдных поступках, к которым прибегают такие люди. Это и подделка документов для выезда за границу, и по военно-учетным данным. Однако мы не ведем статистики способов уклонения. Есть факт, есть последствия по каждому выявленному случаю, есть обобщенная информация о количестве находящихся в розыске и привлеченных к ответственности.

Есть ли желающие женщины сейчас стать на учет?

Президент Владимир Зеленский 21 октября подписал законопроект №6482, предусматривающий добровольный военный учет для женщин. Согласно документу, женщины могут становиться на военный учет военнообязанных по собственному желанию. Исключением остается норма для медицинских работников. Женщины, имеющие специальность и/или профессию, смежную медицинской деятельности, обязательно берутся на военный учет военнообязанных.

Хочу добавить отдельно, не стоит забывать, что война продолжается. Сейчас мы должны объединиться ради защиты нашей независимости и вернуться к международно признанным границам. И это дело каждого!

Коленнопреклоненно благодарю наших героев, отдавших жизнь за будущее детей.

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