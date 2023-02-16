Продавал электричество. "Добрые дела" под Одессой закончилась большим штрафом

Одесский суд оштрафовал предпринимателя, продававшего электроэнергию посетителям.

Об этом сайту ТСН.ua рассказал сам предприниматель Дмитрий Осовский.

Речь идет о копицентре с коворкингом в пгт. Лиманка рядом с Одессой. Дмитрий рассказывает, что после массированных ракетных ударов в одесском регионе начался блекаут, он решил приобрести генератор.

"Мы несколько дней просидели в темноте, а потом купили генератор. Картина у нас на районе Радужный была причудлива: все закрыто, практически ни одно заведение не работает, света нет. Люди, которых карантин загнал на отдаленный режим работы, просто не могли работать, ведь света не было. А все, что им нужно было для делать – рабочая розетка и интернет. Наше заведение уже не работало в режиме кафе. Поэтому мы решили давать людям возможность работать. У нас для этого достаточно места. Мы начали пускать к нам людей, мол, приходите, работайте, без проблем. И с самого начала делали это бесплатно", — рассказывает Дмитрий Осовский.

Но со временем в его заведение начали приходить все, кому просто нечем заняться дома.

"К нам шли все. Дети играли в игры, бегали по диванам – шум, крик, смех. Конечно, обстановка была совсем не рабочая. Поэтому я решил остановить этот цирк – ввел плату за вход – 50 гривен. За эти деньги у человека было – рабочее место, интернет, туалет, ванна, салфетки, водичка в кулере… Работай в удовольствие… И к нам шли люди… Многие из них были благодарны, говорили, что благодаря нам они смогли работать и не потерять работу, получать зарплаты, кормить свои семьи", — рассказывает Дмитрий.

Он добавляет, что выбрал такой вид деятельности – давая людям возможность работать. А в заряжании телефонов решил отказывать, потому что снова в помещении будет беспорядок. Хотя добавляет, что пенсионерам разрешали заряжать телефоны и делали это совершенно бесплатно.

"Я так понимаю, что мы кому-то отказали в зарядке телефона и человек написал жалобу на нас в полицию. Странно было. Пришел мужчина заплатил за вход 50 гривен, посидел, а потом ушел. Как позже оказалось — это один из участковых полицейских. Вместо него пришло трое копов и они хотели забрать мой генератор, мол, я продаю электроэнергию, я объяснил, что электроэнергию не продаю, я даю людям рабочие места и работаю как коворкинг, у меня даже есть на это КВЭДы (классификация видов экономической деятельности). Это была моя цель с самого начала деятельности, просто мы не успели это до конца все оформить, поскольку начались проблемы с электроснабжением. А запланировал я это с сентября, когда закрыл кафе", — рассказывает Дмитрий.

Он добавляет – пытался объяснить полицейским, что электроэнергия продается в киловаттах (кВт), а он таким не занимается, берет средства только за вход с пришедшего работать человека. А генератор заправляет за собственные средства, что тоже выливается в немалую копеечку.

"Они вроде бы не слышали, начали составлять протокол. На помощь я вызвал адвоката. Нам удалось отстоять генератор, потому что его хотели забрать как предмет преступления. К сожалению, протокол не аннулировали, наоборот, направили дело в суд. Первое заседание прошло без меня, потому что из суда меня никто не сообщил о рассмотрении дела.Я подал апелляцию.Но на заседании в апелляционном суде, судья не хотел слушать наших с адвокатом аргументов. В совещательной комнате судья был ровно 20 секунд, а затем зачитал решение на два письма, оно явно было готова заря. Теперь по решению суда, я должен заплатить штраф 17 тысяч гривен до конца февраля", — рассказывает нам Дмитрий Осовский.

Фото: Дмитрий Осовский

Один из приходивших в заведение с проверкой полицейских объяснил нам причину визита к предпринимателю.

"Мужчина сделал рекламу, что якобы его заведение – это пункт незламности. Он даже сделал такую вывеску. В местных чат-группах дал рекламу, что это пункт незламности. Кроме того, он указал в рекламе, что поскольку это пункт незламности, то там все бесплатно. Люди туда пошли, а им назвали стоимость за вход 50 гривен, поэтому они решили обратиться в полицию с жалобой. На месте, когда мы проверяли документы, у них было указано, что заведение – это копицентр, о коворкинге не было никаких разрешительных документов. Поэтому собственно на него был составлен административный протокол", — пояснил нам полицейский Владислав Мельничук.

Чтобы узнать позицию суда, мы звонили в Одесский апелляционный суд, но там никто не брал трубку – все линии были заняты. С постановлением суда можно ознакомиться в Сети

В постановлении суда цитируется выписка из протокола полицейских. Там говорится, что заведение Дмитрия называется копицентром, а не коворкингом и он:

"Занимался предпринимательской деятельностью, а именно: без соответствующего вида деятельности оказывал услуги, а именно: брал средства в сумме 50 грн. за вход в помещение для подзарядки телефона и другой техники, чем нарушил хозяйственную деятельность, чем совершил административное правонарушение, предусмотренное ст. 164 ч .1 КУоАП", — говорится в постановлении Одесского апелляционного суда.

Об этой ситуации знают даже в парламенте. Народный депутат Украины Алексей Кучеренко говорит, что продажа электроэнергии лицензируется и чтобы подобным заниматься нужно иметь соответствующее разрешение.

"Мужчина давал людям возможность подключить ноутбук и заживиться, то есть по сути он продавал электроэнергию. Я душой на стороне этого мужчины. Он помогал людям, а деньги они платили ему добровольно, потому что негде больше работать. Но если суд признал, что это есть нарушение, то, по-видимому, юридически они исследовали этот вопрос. По мне это больше вопрос к административному кодексу. Если человек избрал такой вид деятельности, то его нужно узаконивать и платить налоги. Суд вынес правовое решение и действовал в рамках закона — нравится это кому-то, или нет. На подобный вид деятельности нужно иметь разрешение, а мужчина этого, к сожалению, не учел", — пояснил сайту ТСН.ua Алексей Кучеренко, народный депутат Украины.

Напомним, в Одессе 4 февраля произошли масштабные аварии на подстанции. Без света остались Приморский, Малиновский и Суворовский районы Одессы, а также села поблизости. Поэтому в городе произошел блекаут. Впоследствии ситуацию удалось разрешить и в Одессе действуют стабилизационные графики отключения.

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