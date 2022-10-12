Продавал молоко, чтобы спасти маму: история 12-летнего Даниила из Черниговщины

12-летний Даниил с Черниговщины продавал молоко, чтобы спасти маму. Мальчик через день ездил на велосипеде по 15 километров в Чернигов, там продавал молоко и собирал деньги на лечение мамы. Маму ранило осколками от снаряда, ей должны были ампутировать ногу и поставить протез. Однако о мальчике с молоком написали журналисты и все изменилось.

Куда настойчивость подростка довела его с мамой – говорится в сюжете ТСН.

Маму Даниила травмировало в родной Новоселовке. Это село под Черниговом. Российские войска пытались захватить город, наши отбивались, а она с сыном и мамой в погребе прятались, как прилетел снаряд и всех накрыло.

Людмила получила осколочное ранение ноги. Сосед повез ее в больницу, а сын с бабушкой перебежал в деревню неподалеку. Это было в середине марта.

Миссия – спасти маму… 12-летний мальчик зарабатывал деньги, чтобы спасти раненую мамочку

У женщины очень сложная травма, у нее сломанные кости и идет деформация стопы. Мальчик решил заняться сбором средств для лечения матери. Ему 12 и он принял довольно взрослое решение.

"У нас было много молока и мы его раздавали, потому что не знали куда деть. Я бабушке сказал, может я буду продавать молоко, так хоть деньги будут", — рассказывает мальчик.

Молоко в бутылках, сумки на велосипеде и в дорогу. 15 километров до Чернигова через день накручивал Даниил. Продавал молоко, покупал маме лекарства, возвращался назад.

Дом семейства сгорел, но семья пытается не падать духом.

О том, как мальчик возит на велосипеде на продажу молоко и спасает маму, написали местные журналисты. В семье говорят, им стали звонить по телефону и помогать большие звезды.

"Арестович средства переслал", – рассказывает бабушка Данила.

Звонил и министр здравоохранения. Женщине обещали помочь с протезированием, после того как ампутируют конечность. Людмила готовилась к операции, однако ситуация изменилась.

Врач-волонтер Марианна Двулит тоже увидела историю о мальчике, который торгует молоком и решила также помочь его маме.

Так что Даниил с мамой едут в Берлин. Волонтер нашла в Германии врачей, которые попытаются сохранить Людмиле ногу. Еще будут дополнительно обследовать женщину. Планируют делать ей реконтсрукцию и пластику.

А дома будут гнать врага с украинской земли — папа Даниила, отчим и родной дядя. Все они сейчас в войске.