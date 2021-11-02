"Продай машину, возьми кредит": в Одессе 34-летний мужчина не может есть и едва встает с постели после "легкой" операции

"Продай машину, возьми кредит": в Одессе 34-летний мужчина не может есть и едва встает с постели после "легкой" операции

Мужчина пожаловался на боль в правом подреберье, сходил к врачу, ему назначили операцию. После хирургического вмешательства пациент остался инвалидом. Хотя медик свою вину в произошедшем отрицает.

В Одессе мужчина после перенесенной на пищеводе операции стал инвалидом третьей группы. Сейчас он с трудом перемещается по квартире, испытывает жуткие боли при приеме пищи, а в том, что с ним произошло, обвиняет "неквалифицированного медика". Впоследствии оказалось, что о якобы некомпетентности проведшего операцию врача говорят и другие пациенты. Однако сам хирург все отрицает.

ТСН.ua узнал обстоятельства инцидента и поговорил с медиком, который делал злосчастную операцию.

Операции и потеря веса

Геннадию Червенкову 34. Несколько лет назад он женился на своей девушке Руслане — студентке третьего курса местного медицинского университета. Их фотографии в соцсетях по свадьбе полны счастья и радости. Тогда Геннадий весил 90 кг. Однако в какой-то момент он заболел, поэтому решил пройти обследование. Ему поставили диагноз: аксиальная грыжа пищевода.

“У меня была боль в правом подреберье. Я решил провериться. Меня направили к врачу Андрею М. Предложили "проглотить" зонд, чтобы посмотреть, что в желудке. Сказали, что пошла дисплазия (неправильное развитие тканей, органов или частей тела — ред.), которая впоследствии может перерасти в рак. На меня нажали и сказали, что нужно делать операцию. Мы пришли домой и начали думать, читать отзывы”, – рассказывает ТСН.ua Геннадий Червенков.

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Операцию должен был проводить врач М. По словам Геннадия, на него в Интернете он нашел множество положительных отзывов, что и убедило мужчину лечь на операционный стол.

“Обещали, что операция продлится до трех часов. Стоит она 500 долларов. В результате ее проводили шесть часов. Говорили, что никаких осложнений после нее быть не должно. Но когда меня выписали из больницы, мне стало плохо: тошнило, было чувство распирания, я даже не мог вырвать. Начал стремительно терять вес. Забегу вперед и скажу, что за полгода похудел на 20 килограммов. Через два месяца после того, как пропил множество таблеток, и они не помогли, мне предложили сделать вторую операцию”, — говорит Геннадий.

Повторно ложиться на операционный стол мужчина отказался. Лечить его продолжили медикаментозно. Однако никакого результата это не приносило. В то же время медик, утверждает мужчина, продолжал настаивать на необходимости оперативного вмешательства.

“Я ему говорил, что у меня старенькие родители, жена учится в медуниверситете, мне нельзя болеть, надо зарабатывать деньги. А он мне: "Продай машину, возьми кредит". Я начал ходить по другим врачам. Попал в областную больницу к хирургу. Он сказал, что операцию, которую сделал М., вообще не нужно было делать. У меня была другая проблема. Пообещал исправить", — добавляет Геннадий Червенков.

Мужчина согласился лечь на повторную операцию. Длилась она полтора часа. В этот раз ее проводил медик из областной больницы. Однако и это вмешательство не принесло результата.

"Проблему после М. не устранили. Несколько месяцев назад я был в Киеве в Институте Шалимова. Там не могли найти причины того, что со мной сделали. В результате мы начали писать жалобы. В клинике (функционирует она на базе Одесского национального медицинского университета — ред.), где работает М., собрали консилиум, который его "отмазал". Но что самое интересное: я – пятая жертва”, – подчеркнул мужчина.

"Пятая жертва"

О своей проблеме Геннадий Червенков написал в группе "Белый и черный список врачей, клиник, аптек Одессы". Под публикацией впоследствии собрались люди, которые аналогично Червенкову сообщали о своих неудачных попытках преодолеть ту или иную болезнь. И выяснилось, что эпизод с Геннадием не единственный.

“Мою маму, которой 72 года, беспокоила изжога и отрыжка. В 2018 году обнаружили грыжу диафрагмы первой степени. По совету гастроэнтеролога мама пошла на консультацию к М. [...] Пришли, ее обследовали и на следующий день назначили операцию. В 12 часов ее забрали в операционную. Когда через 1,5 часа я увидела бегущего по коридору врача спросила, завершилась ли уже процедура, на что услышала, что они еще не начинали и он сильно занят”, — писала в группе “Врачи Одессы” одна из женщин.

Операция, по ее словам, закончилась около 19:00 – через семь часов с того момента, как старушку завезли в операционную. Стоимость лечения в конечном итоге стоила 30 тысяч гривен.

“М. мне рассказывал, что это был тяжелый клинический случай, непростая анатомия. Только за эти семь часов я успела пообщаться с родственниками других пациентов. И у каждого, почему-то, тоже оказался "тяжелый клинический случай", — добавила одесситка.

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Интересно, что большинство отзывов о М. пронизаны одной красной нитью: он, по словам пользователей, гордится своими заслугами и постоянно о них говорит. Об этом рассказал и Геннадий Червенков, и еще четыре человека, проходивших лечение у врача. Подтверждает это и дочь 72-летней пациентки.

"Когда мы выписывались, он предложил мне написать в Интернете восторженный отзыв о нем и его отделении. А чтобы я сильно не расстраивалась, сам текст уже подготовил. Удивился, когда я сказала, что писать это не собираюсь. Однако через месяц у мамы были те же жалобы, которые были и до операции. И они еще больше усилились", – отметила женщина.

Ответ врача М.

По словам медика, Геннадий Червенков получил официальный ответ университета. Мол, никакого небрежного отношения и врачебной ошибки в действиях врача зафиксировано не было. Самого же мужчину он называет "провокатором", а людей, пишущих негативные отзывы — "неадекватными".

“Он получил ответ на жалобу от университета, где написано, что никакого небрежного отношения не было, что претензий ко мне, как к оперирующему хирургу быть не должно. На все его вопросы даны ответы. Более того, он здесь устраивал скандалы. Приходил в клинику, провоцировал, я вызвал полицию и написал заявление. А насчет отзывов… Ну и что, мало кто и что пишет в Facebook. У меня 500 операций в год – и 500 негативных отзывов в год я не получаю. Я куратор клиники, профессор, человек с 20-летним опытом. А то, что неадекватные люди написали жалобу, что теперь...”, — заявил ТСН.ua врач Андрей М.

По мнению медика, отзывы в соцсетях не конструктивны и не имеют основательных доказательств.

“Я выполняю до 500 операций в год. Любой хирург имеет процент неудачных. Но он очень небольшой. Я не начинающий специалист. А этот случай, о котором мы говорим, был разобран консилиумом, был дан ответ. Там написано, что моей вины нет”, – добавил М.

Тем временем Геннадий Червенков и его жена Руслана продолжают консультироваться с врачами и пытаются понять, какой курс лечения поставит мужчину на ноги.

"Хуже уже некуда. Вес уходит. Я боюсь", – резюмировал Геннадий.

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