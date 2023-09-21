"Продай собаку — оплати коммуналку": скандального Шуфрича заменили на звезду соцсетей Брагара

"Продайте собаку и заплатите за газ" – оказывается все максимально просто. По крайней мере, именно такой “дельный” совет дал народный депутат от “Слуги народа” Евгений Брагар бабушки с мизерной пенсией, которая не вытягивала коммунальные услуги. Теперь нардеп возглавит Комитет по свободе слова вместо Нестора Шуфрича.

Где еще засветился скандальный Евгений Брагар, говорится в эксклюзиве ТСН.ua.

Собака в обмен на газ

Тогда разговор о собаке и коммунальных услугах в прямом эфире вызвал шквал возмущения у украинцев, а впоследствии стал хитом и породил немало мемов. Пользователи предлагали продать самого Брагара, появилось множество фотографий с собаками — на одной бабушка за рулем уже везет своего малыша продавать, других четвероногих только ждет серьезный разговор, а кто-то уже заглядывается и на кота.

Реакция пользователей соцсетей на заявление Брагара/Facebook

Реакция пользователей соцсетей на заявление Брагара/Facebook

Пса, которого Брагар посоветовал сбагрить, зовут Шарик и живет он вместе со своей хозяйкой в Кировоградской области.

Пес Шарик, которого Брагар предлагал продать/X (Twitter)

Это не первый скандал

Но скандальную славу Брагар успел получить еще до прямого эфира, когда пожаловался в полицию на волонтер, которая от водителя междугороднего автобуса требовала отключить российский сериал. Евгений Брагар в этом усмотрел дискриминацию русского языка, хотя на тот момент уже шла война с Россией на востоке Украины.

Скандал с элитными собаками еще больше подлил масла и уже потом прощения в соцсетях нардепу не помогли. Своими скандалами и нелепыми извинениями он разозлил не только пользователей, но и своих коллег. Те без лишних слов напомнили, что можно быстро с неба кинуться о землю.

Извинения Евгения Брагара. Скриншот/Facebook

Так, первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко отметил: "То моральное осуждение, в которое попал Брагар, тот набор мемов, героем которых он стал — этого более чем достаточно с моральной точки зрения, чтобы человек понял и сделал какие-то выводы" .

Новая должность для скандального нардепа

Но похоже образы прошли, потому что теперь Евгений Брага — депутат фракции "Слуга народа", известный благодаря этой знаменитой фразе — станет исполняющим обязанности председателя Комитета по свободе слова. Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк. Таким образом, он заменит любителя "советских кителей" Шуфрича, которого 20 сентября сняли с должности.

Нестор Шуфрич/Фото: Стас Юрченко, Решетки

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Продай собаку — оплати коммуналку!" Скандального Шуфрича заменили на звезду соцсетей!

Напомним, скандальному Шуфричу объявили подозрение в госизмене и "упаковали" в СИЗО на 60 дней. Пока интересует только одно — как Евгений Брагар, человек, который жаловался на якобы дискриминацию русского языка в Украине, может возглавить парламентский комитет по свободе слова?

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